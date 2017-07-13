MEET TAIWAN與福岡觀光會議事務局簽署合作備忘錄



(中央社訊息服務20170713 10:02:46)「推動臺灣會展產業發展計畫（MEET TAIWAN）」於今（12）日與福岡觀光會議事務局（Fukuoka Convention & Visitors Bureau簡稱FCVB）共同簽署合作備忘錄（MOU）。貿協表示，未來將持續結合我國會展、觀光及文化資源，向國際間推廣臺灣優勢，並持續推動與其他亞洲會展推廣機構簽署MOU，以合作取代競爭，開創會展新局。



由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的MEET TAIWAN計畫為吸引日本企業來臺辦理企業會議及獎勵旅遊活動，長期以來透過籌組業者赴日推廣、拜會潛力業者及會展相關組織，與日本會展業界建立雙向交流管道。在積極耕耘下，成功促成本次MEET TAIWAN與福岡觀光會議事務局簽署MOU，今日在福岡推廣說明會上，由外貿協會會議中心主任藍淑琪及福岡觀光會議事務局專務理事合野弘一，代表雙方機構簽署MOU。



藍淑琪表示，本次MOU之簽署，象徵雙方凝聚合作共識的開始，未來MEET TAIWAN與福岡觀光會議事務局將透過實質合作，包括支持雙方主辦的活動、互相推介MICE買主等，以促進亞太會展區域能量為方向，共同努力。貿協表示，日本與臺灣一向往來密切，互訪人次逐年成長，臺灣的會展整體環境及專業服務，也受到日本企業青睞。近年來在MEET TAIWAN的協助及推廣下，已成功吸引鈴木汽車、Asante集團、Suzuki公司、Panasonic公司、武田製藥、船井總合研究所、Bun Corporation、Sanikleen及Assuran化妝品公司等多家日本企業來臺辦理企業獎旅活動。



其中，日本九州Sanikleen公司更選擇臺灣做為慶祝成立50週年的活動地點，並於晚會中特別感謝臺灣於日本地震時的援助，並表示在臺親身感受到臺灣做為會展目的地的魅力。



福岡市為日本九州最大的城市，福岡觀光會議事務局係由福岡縣及福岡市政府及民間企業協助之下成立的非營利組織，做為福岡城市行銷的前哨站，透過爭取及辦理大型會議與活動，以促進福岡經濟發展，與MEET TAIWAN的使命不謀而合。此次MOU之簽署可說是結合雙方優勢，將有助於未來業務合作推展，實現雙贏。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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