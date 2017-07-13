未艾公寓x藝術銀行《消逝的肖像》劉芸怡個展



(中央社訊息服務20170713 09:46:07)文化部藝術銀行與臺南風格民宿未艾公寓共同策劃《消逝的肖像》劉芸怡個展於7月12日(星期三)正式對外展出。藝術銀行購藏藝術家劉芸怡於德國學習藝術，目前在蕭q藝術園區駐村本次展出她走訪東西德、臺灣各地老城區的攝影創作。臺南的民眾與遊客，可前往未艾公寓一睹藝術家從東西德、臺灣三峽、離島金門等各地按下快門，所帶回來具有空間美感的的系列作品。



藝術家劉芸怡談起在東德讀書的經過，當時她發覺整個東德充滿著廢墟，初見這些建築物時，彷彿時空都靜止在那些沒有光線死寂的空間裡，深深的體會空間的生命，在戰爭的摧殘及時空交替之下，消失殆盡。劉芸怡表示:「我感興趣的是空間的變化過程如何影響人的心理，藉由拍攝不同城市及歷史文化脈絡中傾頹、無人居住的房屋，將逐漸崩壞破敗的建築空間與人之情感記憶作聯結」，因而開始了這一系列的攝影作品。



仔細觀看芸怡的作品，殘破傾頹的老舊房子，植物從磚瓦殘骸裡，張牙舞爪的展開，一步步的像是吞噬房子般的侵略。這陳舊的空間裡，失去了風華，多了幾分寂寥，如同人的臉龐失去了光彩，黯然失色。滿布著歲月的物換星移而展現的種種風貌。這系列的攝影，是由不同的透視點和時間點拍攝同一個對象物後，再將這些大量的影像重新組合起來，成為一個壓縮時間、具有紀念碑式美感的空間場所，並透過這樣的創作過程使消逝空間的意義被提升、價值被轉化。劉芸怡將城市裡原本棄置無用的空乏之處，轉換為一個召喚回憶、潛意識和歷史記憶的入口，重新開啟廢棄空間與城市、歷史對話的可能性，在其衰敗荒蕪之中找尋另一層意義的再生。



藝術銀行再度與未艾公寓合作策展，藉由當代藝術介入生活空間，不僅是環境美學的提升，更希望帶給每一位走進未艾公寓的訪客生活上的新意。《消逝的肖像》展覽邀請觀展者在欣賞作品時，透過劉芸怡對於這些荒廢建築的凝視，進一步覺察空間和時間的變化，意識到那些重蹈覆轍的歷史，政權的更迭，或者是過往的故事，進而激發觀者重新思考這些事物存在的意義。



訊息來源：文化部



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