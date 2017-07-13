歡慶中華民國與巴拉圭共和國建交60週年，副總統陳建仁與巴拉圭總統卡提斯親臨臺藝大觀賞巴國畫家畫展及傳統舞蹈團表演



(中央社訊息服務20170713 09:27:57)國立臺灣藝術大學承辦外交部「慶祝中華民國與巴拉圭建交60週年」紀念活動，包含巴國畫家畫展及傳統舞蹈表演，於12日在國際展覽廳與表演廳盛大舉行，副總統陳建仁與友邦巴拉圭共和國總統卡提斯（Horacio Cartes）、總統府秘書長吳釗燮、外交部部長李大維、巴國最高法院院長貝尼德斯（Luis María Benítez Riera）、巴國外交部長羅依沙卡（Eladio Loizaga）及國立臺灣藝術大學校長陳志誠一同出席這場兩國藝文交流饗宴。



各界貴賓首先參觀三位巴國藝術家米蘭達（Hernán Miranda）、吉兒（Esperanza Gill）、魯伊斯（Koki Ruiz）的展覽，米蘭達以自學的方式探索藝術的領域，鍾愛在繪畫裡製造幻覺形式，以細緻的寫實手法傳遞心靈感受；吉兒則常以巴拉圭的老房子、盆景花卉為主題，運用單色暈染與筆觸的技法堆砌出歷史風景；既是畫家亦是雕塑家的魯伊斯則擅長運用畫刀與筆刷塗抹色彩，在畫作上展現色彩的自然性，藝術家不斷嘗試色彩實驗，以指頭沾上顏料，直覺而狂放熱情地塗抹顏料在畫布上。而在臺藝大表演廳舉行的巴拉圭傳統國家舞團「光采」」（Ballet Mimbipá）的表演，由巴拉圭4支民俗組曲組成的舞劇，巴國舞者向兩國貴賓舞出重要舞碼「巴拉圭之夜」，慶祝兩國60年的邦交情誼，展現巴國傳統文化最精彩的面貌，現場熱烈溫馨。



臺藝大基於政府一體資源共享，配合國家外交政策，在陳志誠校長指揮下，除由舞蹈系曾照薰主任統籌紀念活動執行外，全校同仁組成任務編組全力辦理。臺藝大校長陳志誠博士表示，「美大臺藝・國際學府」是臺藝大的校務方針，鞏固國際邦誼、校誼是我等文化人的共同責任。臺藝大願意承擔這個責任，協助外交部建構一個國民企盼的國際化文化交流環境。將臺灣所擁有的巨大潛力能量發揮在全球文化界，扮演更有價值的角色。為了達到這個目標，未來臺藝大將持續於優化藝術創作的質量與學術自由環境的建構。



訊息來源：國立臺灣藝術大學



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