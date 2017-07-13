市售泳裝及泳具商品抽查 2成5標示不合格



(中央社訊息服務20170713 09:26:22)炎炎夏日，游泳消暑為民眾主要娛樂活動之一，為讓消費者安心選購游泳商品，桃園市政府經濟發展局及消保官6月份針對「泳裝及泳具」商品進行抽查，發現25.83％標示不全。經濟發展局局長朱松偉呼籲民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，才能保障自身權益。



經濟發展局及消保官於6月份執行「泳裝及泳具」之商品標示稽查專案，派員至轄內大賣場、專賣店及游泳池附設販賣店等23家商店抽查泳裝及泳具商品共計240件，抽查結果統計如下：（一）不符合商品標示法規定的商品共有62件，不合格率25.83％。其中「泳裝(如泳衣、泳褲及泳帽等」共抽查166件，不合格33件，不合格率19.88%，「泳具(如泳鏡、浮板及泳圈等)」共抽查74件，不合格29件，不合格率39.19%。（二）不合規定商品中，主要未標示項目為「製造(進口)商資訊」，其次為「製造日期」。不符商品標示者，52件未標示製造(進口)商資訊，29件未標示製造日期。（三）不合規定商品中，中國製計有43件、台灣製10件、日本製3件，未標示產地來源計有6件。



朱松偉局長表示，依據「商品標示法」，泳具如無度數泳鏡及浮板等應標示項目包括「商品名稱」、「製造商名稱、地址及電話」、「原產地」、「主要成分或材料」、「淨重、容量、數量或度量」、「製造日期」等；泳裝類應標示「製造商名稱、地址及電話」、「生產國別」、「尺寸或尺碼」、「纖維成分」、「洗燙處理方法」等，泳圈若屬玩具商品應依照玩具商品標示基準完整標示。民眾在選購時應注意標示之完整性，拒絕購買標示不清或不全之商品，以確保消費安全。



針對商品標示不合格商品，經發局依商品標示法要求製造商限期改正，倘經複查再未改正者，則依法罰處新臺幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰，並要求販賣商「強制下架」。



提醒業者切勿以身試法，販賣來路不明或標示不實之商品，以保障民眾消費安全，民眾若發現標示不合格商品，亦可向經濟發展局檢舉專線03-3313360舉報，倘有消費爭議事件可撥打1950提起申訴或諮詢相關問題，進以發揮共同監督的功能，以防止來路不明劣質商品危害國人的健康，保障民眾消費安全。



新聞聯絡：商業發展科科長廖振宏0966-55-9569



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



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