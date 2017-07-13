稻江學院休閒遊憩管理系首創博弈課程輔導學生考取專業證照



(中央社訊息服務20170713 09:25:47)位於嘉義縣朴子市的稻江科技暨管理學院是國內第一所「教學實用型」綜合大學，具有理論與實務並重的教學特色，並希望每一位同學在畢業前都至少要學有一技之長或考取相關專業證照。其中「休閒遊憩管理學系」是以培育台灣休閒產業經營管理人才、休閒產業規劃人才、休閒產業服務人才為發展方向；為了掌握國際及國內觀光產業發展脈動，休閒遊憩管理學系率先從2008年起，引進知名優秀的博弈師資，並根據未來博弈產業實務需求，妥善規劃開設博弈相關課程，目前稻江休憩系為台灣第一所擁有博弈產業專業課程的大學系所。



稻江學院休閒遊憩管理學系的課程十分多元及專業，其中博弈教學課程方面，特別設置有博弈專業教室，可讓學生修習許多博弈相關課程，例如：博弈管理概論、博弈娛樂場經營、博弈業職業倫理、博弈心理學、博弈娛樂場規劃設計、博弈產業衝擊說議題、博弈產業經營管理、發牌員實務等課程。上述專業課程的規劃設計，除了可讓同學瞭解博弈產業的發展趨勢之外，同時也可讓同學正確認知到博弈對於社會、環境的衝擊以及對教育制度的影響。



目前稻江學院休憩系除了輔導學生考取國際博弈相關證照，也與非洲安格拉共和國的皇家博彩事業、菲律賓的澳蘭多線上博彩集團，都簽署合作備忘錄，提供學生完善的實習環境以及畢業後的高薪出路。國內首席博弈專家、稻江學院休憩系副主任黃雍利，是負責博弈課程規劃及教授的專業大師，曾擔任國際觀光賭場風險部經理，每當台灣社會出現博弈的重要議題及相關新聞，國內各大電視台即會紛紛致電並邀約黃雍利博士，以學者專家身份受訪，知名節目有: 驚爆新聞線、54新觀點、夢想街57號、2100從心看世界、國民大會、姐妹掏心話等。



目前稻江學院共有11個學系，其中休閒遊憩管理學系亦是採用「單獨招生」（免筆試入學）方式。報名專線：（05）3622889 轉225、226；24小時專線0988058008，有關報名詳請，請上稻江官網http://www.toko.edu.tw查詢。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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