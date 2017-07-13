(中央社訊息服務20170713 09:25:17)本(7)月12日中華民國與巴拉圭建交60週年，巴拉圭郵政總局與駐巴拉圭大使館於巴拉圭時間當日上午舉辦發行典禮。由該局局長Angel W. Pintos Balbuena與本館代理館長李副參事岳融共同主持。出席人員包括，巴國外交部代表，政務次長辦公室主任Alfredo Núñez、雙邊政策司亞太非科長Norma Cardozo、國立亞松森大學獸醫學院校長Dra. Daysy Azucena Cabrera de Gómez、農牧部養殖司司長Susana Barrúa、旅巴僑領代表中華會館洪理事長振勝、李僑務諮詢委員復淵、一貫道總會蔣會長慶安、本館團員以及巴郵政局職員等人，計約60餘人參加。



李副參事於典禮現場接受巴國媒體訪問稱，臺巴時差12小時，台北時間12日上午卡提斯總統與蔡英文總統業見證兩國經濟部長簽署《經濟合作協定》以及外長簽署《免除外國公文重複驗證協定》，另蔡英文總統於上(2016)年6月間來巴國是訪問，由兩國外長簽署之航空協定在巴外長函復我方後正式生效，嗣共同出席建交60週年紀念郵票發行典禮；此外，臺巴兩國政府宣布於即日起相互給予免簽證待遇，在兩國歡慶建交一甲子之際，深具重要歷史意義，並象徵臺巴合作關係將邁向嶄新里程碑。



現場並由B局長邀請本館代表、巴方政要、旅巴僑領代表等人共同加蓋發行日首日戳，並致贈渠等紀念郵票，儀式簡單隆重、饒富意義。



訊息來源：外交部外館消息



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