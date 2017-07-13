拉十國到箱根開會，想讓TPP復活？

在美國宣布退出后，跨太平洋夥伴關係協定（TPP）11國首席談判代表12日齊聚日本，首次對「如何實現沒有美國的TPP」進行深入探討。

美聯社11日稱？？

在亞洲，美國退出TPP被視為令美國影響力消減、給中國拓展地緣政治和商業利益空間的一步。日本作為會議主辦方，計劃藉此次會議積極推進談判，促使TPP「復活」。但圍繞是否及如何修改協定條款，TPP各國存在分歧。

日本時事通訊社稱？？

TPP11國首席談判代表會議12日下午在日本神奈川縣溫泉勝地箱根開幕，會議將持續到14日。這是日本首次主辦TPP談判代表會議。

12日的會議上，一些國家代表提出推進TPP生效的具體方案，包括國際法上需要解釋的要點和技術性問題。擔任會議議長的日本首席談判代表梅本和義在會上稱，日本「將為TPP儘快生效努力」，並重申在11月APEC峰會前達成TPP原則協議的目標。

《日本經濟新聞》稱？？

根據目前的協定，TPP生效需至少6個國家批准、且這些國家GDP佔全部成員國GDP總量超過85%，由於美國退出，按照目前協定已經無法生效，因此需要修改生效條件，並對美國退出情況下是否修改部分關於貿易、投資的協定條款進行討論。

作為目前TPP最大的支持者，日本政府正積極遊說各國達成協議。12日上午，在全體會議召開前，日本首席代表梅本分別與越南、秘魯和加拿大的談判代表進行單獨會談。日方希望不久前和歐盟簽署經濟夥伴協定（EPA）框架協議，能對促成TPP產生助推作用。

日本「現代」新聞網稱，促進11國TPP生效，或將對美國產生壓力，促其認真考慮重返該協定。

日本《每日新聞》稱？？

安倍不久前訪歐時表示，日本將發揮主導作用，推動TPP早日生效。儘管TPP11國已就繼續推進TPP達成一致，但各參加國之間存在「溫差」，在如何修改協議條款方面，各國堅持自己的利益，這對日本的外交手腕是一大考驗。

日本共同社稱，日本、澳大利亞和紐西蘭呼籲「最小限度修改條款」，特別是維持原有關稅減免水平，以確保協議穩定，避免因修改意見不一而使得談判曠日持久，而馬來西亞、越南等國原計劃借參加TPP進入美國市場，因而在關稅水平、外資限制等問題上作出了較大讓步，而現在美國不參加TPP，這些國家希望「收回」這些讓步，重新商談條件。

中國社科院副研究員盧昊接受環環（ID：huanqiu-com）採訪時表示？？

日本原計劃利用TPP，依託美國的領導力繼續掌控亞太地區經濟秩序，並制衡與對沖中國日益增長的地區影響力，但美國退出TPP讓日本這一設想落空，現在日本以自由貿易擁護者自居，積極承擔起讓TPP「復活」的領導角色，試圖維持自己在地區經濟一體化中的戰略影響力。

但美國不參與的情況下，TPP談判的推進面臨更多的技術性障礙。《日本經濟新聞》稱，在缺少美國號召力的情況下，各國都想根據自身利益修改協定，這對作為會議主導者及TPP「發動機」的日本而言意味著難題。複雜的利益糾葛很可能導致TPP短期內仍處於擱淺狀態，難以生效。

上海外國語大學日本文化經濟學院教授廉德瑰12日對環環記者表示？？

TPP是安倍一直在積極推進的重大經濟和外交舉措，為此，他在國內和自民黨黨內做了大量工作。美國退出令TPP事實上失敗，對安倍內閣造成很大的打擊，引發安倍外交沒有預測性的批評。

日本政府硬著頭皮，繼續推進沒有美國的TPP，如果達成，起碼能緩和批評的聲音。

此外，自民黨不久前在東京都議會選舉中慘敗，安倍因為多重醜聞支持率持續下滑，安倍也期望通過促成TPP的外交成果，幫他緩解國內被動的政治局面。不過，沒有美國，TPP成員國佔世界經濟份額較小，即使達成實際意義也不大。

評論：強推TPP，日本自不量力要出醜

美國宣布退出後幾乎被人遺忘的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）在日本的勉力維持下，總算有了點進展。TPP11國首席談判代表12日在日本溫泉勝地箱根聚會，首次對「如何實現沒有美國的TPP」進行深入探討。

眾所周知，TPP生效有三大要素？？

首先，完成國內法律程序的時間節點是2018年2月3日；

其次，完成國內法律程序的國家至少需6國；

最後，完成國內法律程序的國家佔12國GDP比重不得低於85.0%。鑒於美國佔12國GDP的60.3%，特朗普宣布退出TPP已經意味著它胎死腹中了。

但日本方面卻並不甘心，一直動作頻頻，意圖領導其餘10國在今年11月建立一個由自己主導的TPP。此舉對日本而言，一是對抗特朗普的貿易保護主義傾向，標榜自己是自由貿易的堅定維護者；二是結合即將簽署協議的日歐「經濟夥伴關係協定」，意圖打造一個涵蓋亞太和歐洲的超級自貿協定，使日本在新一輪貿易秩序的建章立制過程中發揮一定的主導作用。



不僅如此，日本也將TPP視為抗衡中國的有效工具。現階段，中日兩國在中日韓自貿協定和《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）談判中圍繞貿易標準和規則等問題爭執不下，中國強調應根據各談判國的具體國情，由易到難、循序漸進地實現高自由化率，主張可以先簽署協議，日後再分階段地進行升級版的談判。但日本執意要畢其功於一役，打造一個以TPP為範本的綜合性高水平的RCEP。RCEP和TPP的成員國有很大程度的重疊，日本視TPP為奧援，拉攏更多談判國支持自身主張的意圖可謂不言而喻。

由此可見，日本胃口著實不小，但它如此強推TPP，結果卻未必能得償所願。原因無他，日本的客觀能力與主觀意願之間的落差巨大。

美國領導力的基礎是作為世界第一大經濟強國和最大終端消費市場的經濟實力，因此才能在前一階段絕對主導TPP談判。從TPP文本來看，其貨物貿易的自由化率高達98%，並在服務貿易和投資等領域巨細靡遺地設立了各種新規則，美國在主導TPP談判期間，基本上實現了預設目標。

相比之下，日本儘管是世界第三大經濟強國，但規模不到美國的30%，且國內市場相對狹小。對很多受經濟利益驅使而參加TPP的國家而言，一個沒有美國的TPP宛如一輛失去輪子的汽車。這也是為何其他國家雖讚同繼續推進TPP，但將希望更多寄托在中國身上，主張中日合作共同推進TPP，甚至公開歡迎中國加入TPP。

日本很難僅憑一己之力強推TPP，不是它不努力，而是它不自量力。（本文系《環球時報》今日15版文章，作者是上海國際問題研究院亞太研究中心副研究員）