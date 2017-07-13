[環球時報特約記者 王偉]13日是韓美宣布將星州郡定為「薩德」部署地一周年的日子，也是星州民眾反「薩德」行動一周年紀念日。不少星州民眾在紀念日到來之際誓言，「薩德不撤，抗爭不止」。

韓國政府去年7月13日宣布，韓美決定把「薩德」部署在慶尚北道星州郡星山炮台。由於當地民眾和地方政府反對，后將部署地改在星州高爾夫球場。韓聯社12日稱，「薩德」確認落戶星州一周年，當地大規模反「薩德」示威活動持續不斷，而且不少民眾都形成了共識——抗議會繼續下去。報導援引「星州鬥爭委員會」負責人朴秀圭的話說，「即使可能曠日持久，也只能繼續抗爭」。現年50歲的星州居民李在東表示，「反薩德抗爭迎來一周年，一想到該問題可能還要拖1至2年就無比鬱悶，但無論如何抗爭不會停」。40歲的當地居民裴女士表示，「我們並不是反對薩德在星州部署，而是反對在韓國部署，因為它對韓國根本沒有用」。韓聯社稱，事實上，隨著星州持續舉行反「薩德」示威，韓國部分保守團體也擁入星州，舉行挺「薩德」集會，原本寂靜的星州地區變得嘈雜對立。

韓國紐西斯通訊社稱，抗議部署「薩德」的多個民間團體12日向韓國監察院聯合提交監察請願書。民間團體認為，「薩德」部署過程違反韓國憲法、欺騙國民，屬於濫權行為，希望對國防部、外交部、環境部、國土交通部、青瓦台國家安保室、國務總理室等進行徹底監察。請願書還稱，未通過國務會議和國會審議，「薩德」部署決定究竟由誰作出？未進行任何法律程序，國防部為何向駐韓美軍提供部署用地？在國會已指出存在問題的情況下，國防部為何執意突襲部署？這些必須徹查清楚。

與此同時，一些韓媒在反思部署「薩德」給韓國經濟帶來了什麼。韓聯社12日稱，一年中，韓國企業受損嚴重，根據韓國證券交易所的統計數據，過去一年韓國股市中最具代表性的與中國相關的10家企業市值下降27.2%，蒸發了45.4萬億韓元（約合人民幣2700億元）。韓國《每日經濟》稱，今年訪韓外國遊客可能減少400多萬人，對旅遊業衝擊巨大。韓國「EBN」網站12日則提出疑問，面對仍在不斷上升的企業損失天文數字，不理解為何韓國政府還在袖手旁觀？