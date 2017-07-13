[環球網軍事7月13日報導]據韓國《中央日報》12日報導，美國第八集團軍司令部11日正式入駐京畿道平澤漢弗萊斯軍營。韓國記者也近距離體驗了這個美國在東北亞最大、今後將發揮作戰樞紐作用的陸軍基地。

位於京畿道平澤的美軍基地——漢弗萊斯軍營也被稱為「平澤Garrison」。該單詞是指規模龐大的美國陸軍駐紮地。美國第八集團軍司令托馬斯·范達爾發表聲明稱，該基地「是在海外駐紮的美國陸軍基地中規模最大的」。韓國記者在參觀該軍營后，真切體會到最大的意義。報導稱，漢弗萊斯軍營的面積為1467.7萬平方米，相當於韓國汝矣島面積的5.5倍；基地周長18.5公里。據稱，乘車參觀需要45分鐘，這是按照營內限速40公里/時的標準計算的。

漢弗萊斯軍營原本是駐韓美軍直升機部隊——第二戰鬥航空旅團的駐紮地。參觀當天，「阿帕奇」武裝直升機、CH-47「支奴干」運輸直升機、UH-60「黑鷹」多功能直升機在2公里長的跑道上不停地起降。截至上月，平澤基地已完工94%。除了第八集團軍，用飛機偵察朝鮮、監聽通信的第501軍事情報旅團下屬的第三軍事情報大隊也駐紮在這裏。駐韓美軍司令部年內將完成搬遷，第二師團明年也將全部搬入。

文章稱，漢弗萊斯軍營今後將發揮駐韓美軍的「作戰樞紐」作用。為此，部隊各處均備有各型裝甲車、卡車、支持車輛。能夠容納並維修3600輛車的車輛維修中心（9萬平方米）共有3處。營內還有坦克機動訓練場、輕武器射擊場以及游擊訓練場。韓國國防部相關人士稱，該軍營可容納4.4萬-4.5萬美軍士兵。

報導稱，漢弗萊斯軍營可在發生緊急情況時開展兵力快速投送。京釜線鐵路的支線經過營內，可通過釜山、議政府運送軍事物資。該軍營距離平澤港也很近。擁有自己的飛機跑道且距離烏山空軍基地也很近。這意味著，駐韓美軍的兵力和武器能輕易用於半島外的其他地區。▲（張 祥）