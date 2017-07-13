印度前國家安全顧問：我們需要新的對話。

「在印中邊境局勢吃緊的時候，我們怎麼還能去買中國貨？」繼孟買的校長們呼籲抵制中國文具之後，印度右翼組織緊隨其後，成為煽動民族主義情緒的旗手。

據印度媒體12日報導，在印社交媒體上，抵制中國貨的言行再次被貼上「愛國主義」標籤。一些城市甚至出現公開燒毀中國商品的行為。

中國南亞協會顧問王德華12日對環環（ID：huanqiu-com）說？？

這種煽動既歪曲事實，炮製中國危害印度的假想，又讓一些人錯誤估計自身實力，誤以為可以逼中國讓步。這對兩國解決邊界對峙只能起到火上澆油的效果。

被稱為「中國通」的印度前國家安全顧問梅農12日在接受《印度教徒報》專訪時說，「我們需要新對話，探討解決問題的方式，這符合印中兩國利益」。

「我們會挨家挨戶地去搜中國貨，然後燒了它。」這番激烈言辭來自印度右翼組織「阿希爾印度教大會」秘書長卡卡迪亞。他12日告訴《印度時報》，該組織成員已於本周開始在印度古吉拉特邦的蘇達馬地區公開燒毀中國商品。

該報稱，除了「阿希爾印度教大會」，隨著印度「兄弟姐妹節」將近，一群印度青年組織成員正號召民眾不要購買中國產的手鏈及飾品。

該組織負責人稱？？

「當邊境局勢惡化之時，我們有責任抵制來自敵國的商品」。雖然「目前還沒有接到任何號召」，但印度極右政黨「世界印度教大會」成員也對媒體說，「只要邊境局勢繼續惡化，我們會立即採取行動」。

印度「今日商業」網站評論說？？

這是不到兩年，印度社會和社交媒體上再次爆發抵制中國貨的浪潮。

上一次是去年9月，中國在聯合國會議上沒有支持將巴基斯坦恐怖分子馬蘇德列入全球反恐名單。當時，不少印度網民號召大家通過抵制進口中國貨來「給中國點教訓」。現在印中直接在邊境對峙，「抵制中國貨」再次被用來宣洩情緒。

這一次，「抵制中國貨」不僅是網路上的激烈言辭，有印度專家還呼籲系統性研究如何利用「貿易武器」反制中國。

「一個印度」網站稱？？

印度對付中國最強有力的武器不是軍隊，而是貿易，畢竟印度每年從中國進口超過600億美元的貨品。

報導援引知名戰略學者巴拉馬·查蘭尼的話說，中國對印的年度貿易順差足夠支持中巴經濟走廊建設還有餘，這說明貿易才是印度牽制中國的最有力武器。

王德華12日在接受環環採訪時說？？

印度的這種民族主義情緒主要集中於北方地區，產生的主要原因在於印度媒體經常發表煽動性報導。根據他的親身經歷，

王德華認為，在印度持「中印應該團結合作，對抗沒有出路」觀點的人佔有很高比例。只是隨著國際局勢變化，印度目前有些膨脹，希望投身到美國懷抱中去。對於將貿易視作反制中國的最有力武器，

他說，印度只能是搬起石頭砸自己的腳。中印貿易佔中國對外貿易總額的1%至2%。中國不需要依靠印度，但印度離開中國，最後被傷害的是它自己。

印度《經濟時報》12日也理智地提醒說？？

很多印度人有個錯誤的認識，以為抵制中國貨能對中國施壓。事實正好相反，這樣做將傷害依賴中國進口產品的印度。

「今日商業」網站評論稱，網上的民族主義情緒始終沒能喚起印度政界的實際抵制舉措。因為印度商貿部門很清楚，在世貿組織框架下，印度不可能因為「不喜歡」某國商品就不去進口它。



11日，印度外交國務秘書蘇傑生首次就印中對峙一事表態，稱印中關係交織得過於緊密，不允許讓邊界爭端導致永久性的傷害。這被認為是試圖給兩國緊張關係降溫。不過，對於他稱「雙方擁有很長的邊界線，且都未實際劃定」，中國外交部發言人耿爽12日再次強調，錫金段邊界的由來具有特殊的歷史背景，是目前唯一一段已經劃定的中印邊界，完全不同於從未正式劃定的東、中、西段邊界。中方要求印方立即無條件將越界邊防部隊撤回邊界線印方一側，儘快妥善解決此次事件。



12日，曾任印度駐華大使、外交秘書以及國家安全顧問的梅農接受《印度教徒報》專訪。

他說？？

自從上世紀80年代以來，關於邊界問題，印中之間就有過渡協議，幫助兩國在很多年來維繫著和平局面。此次印中爭端不同以往，所以雙方現在必須坐下來制定新的過渡協議，指導印中關係。

梅農認為，現在雙方都沒有軍事衝突的意願，「與中國打交道的唯一方式就是直截了當」。

他強調，中國外交部的表態必須認真對待。梅農說，印中保持著接觸，雙方有過多次互訪，「我們的部長們這個月去了北京，所以我認為他們會找到在各個層級對話的途徑」。

執筆：周良臣 郭媛丹 陳欣