剛入三伏天，一大早天還沒亮暑氣就上來了。45歲的張勇早早起了床，順手拿起鋤菜地的小鏟子，一邊念叨著「晚了就招不到熟練工了」，一邊利索地開車出門。

張勇是甘肅省定西市安定區魯家溝鎮小岔口村人。1年多前，他被一位老闆聘請，負責在村內流轉1000畝旱地，並把這些千百年只能勉強種小麥、洋芋的旱地改造成蔬菜基地。

旱地變菜地，旱農變菜農，這靠譜嗎？張勇最開始也犯嘀咕。他的家鄉屬於十年九旱、嚴重缺水的「三西」地區。20多年前，他和妻子下定決心雙雙出門打工就是為「逃水荒」。因為莊稼收成實在沒保證，魯家溝一帶的人因「逃水荒」成為改革開放后隴中地區農民外出務工闖蕩最早的山區，家家戶戶的生計主要靠非農業。

蔬菜是灌溉農業。當地人開始敢於大規模種菜，不僅是看上了旱塬耕地污染極少，更是因為過去三五年間，隴中地區的水生活出現了歷史性的變革。

2014年12月29日，隴中旱塬百姓翹首企盼半個多世紀的圓夢工程——引洮工程一期終於通水。這也是甘肅歷史上最大的跨流域調水工程，受益人口由預計的154萬人增加到225萬人，19萬畝旱地變農田。引洮工程二期於2015年8月開工，建成后又會讓甘肅中東部地區的268.57萬人受益，讓29.2萬畝旱地變成水澆田。

甘肅省水利廳廳長魏寶君說，引洮工程不僅有利於破解甘肅中東部地區的飲水不安全難題，也有利於加快農業結構調整，為群眾脫貧致富和旱塬生態建設奠定堅實基礎。

在定西，祖祖輩輩喝窖水的老百姓用上了自來水，添置了全自動洗衣機等家電。用水成本大幅下降，以前從山外運水每噸成本100多元，現在只需幾元錢，曾經因用不起水而不敢放手養牛養羊的人開始圓夢：不到3年間，魯家溝鎮的蔬菜大棚、養殖暖棚如雨後春筍般從無到有，從少到多。全鎮5000多畝川地，如今大多數種植蔬菜。曾經被旱魔逼出來的勞務工輸出地，現在則吸引著能人返鄉創業和群眾就近務工。

據新華社蘭州7月12日電