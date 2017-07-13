長江流域降水量 居歷史同期高位北京新浪網 (2017-07-13 07:33)
新華社武漢7月12日電 記者12日從武漢區域氣候中心了解到，6月1日到7月10日，長江流域平均降水量為334毫米，居1961年有完整氣象記錄以來的同期第二高位。
監測顯示，今年長江流域大部分地區降水較常年偏多0.1倍到1.7倍，降水中心的江西鄱陽湖和湖南洞庭湖中北部及烏江南部，較常年偏多0.5倍到1.7倍。6月，兩湖總降水量達到507毫米，居1961年以來同期第1位。
武漢區域氣候中心主任劉敏介紹，降水過程集中是今年長江流域降水的另一個特點。6月中下旬這裏出現了4次降水過程，洞庭湖、鄱陽湖水系、兩湖流域總降水量分別居1961年以來歷史同期第1位、第7位和第1位。
與此同時，降水中心反覆遭暴雨襲擊。劉敏說，4輪強降水反覆襲擊前述降水中心地區，導致長江發生了中游型大洪水，造成湖北省沿江各地嚴峻防汛形勢。
據了解，此前湖北省氣象局已向長江防總、長江水利委員會、三峽集團公司、湖北省防辦、湖北省政府應急辦等單位提供《長江流域天氣公報》《長江流域雨情快報》等120期，以落實防汛應急氣象保障服務。
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