卡達與美國 簽署反恐協議北京新浪網 (2017-07-13 07:33)
美國國務卿雷克斯·蒂勒森出面調解卡達斷交危機第二天，美國與卡達11日簽署一份旨在切斷恐怖主義資金流的協議。
美國媒體評論，這一進展充其量僅有「象徵意義」，沙烏地阿拉伯等國與卡達的對峙並未化解。不管怎麼說，蒂勒森就任美國國務卿以來的首次斡旋之旅，總算交出一份答卷，這一趟「沒白忙」。
簽署協議
蒂勒森10日抵達科威特，展開他就任美國國務卿以來的首次「穿梭外交」。
蒂勒森11日前往卡達，與卡達外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒薩尼簽署一份旨在切斷恐怖主義資金流的協議。
蒂勒森在簽署協議后的聯合新聞發佈會上說：「美國與卡達聯手，將更好地追蹤恐怖主義資金來源，更好地展開合作、共享情報，更好地保持地區穩定。」
按照蒂勒森的說法，美國總統唐納德·特朗普5月訪問沙特期間會晤中東多國官員，當時曾提及切斷恐怖主義資金流事宜，卡達如今在中東各國中「率先作出響應」。
蒂勒森暗示今後可能有更多中東國家加入這一反恐機制，按照法新社分析，這相當於為緩和卡達與沙特、埃及等國的關係「埋下伏筆」。
對峙繼續
在本輪斷交風波中，美國最初拒絕深度介入，主要是由科威特從中斡旋。蒂勒森此次出行前，美國方面也暗示這場風波或持續數月，蒂勒森並不指望此行能立刻化解危機。
值得注意的是，卡達加沙重建委員會主席穆罕默德·阿馬迪11日在加沙地帶出席一個幫助當地建造8棟居民樓的協議簽約儀式，表示卡達將繼續資助這類發展項目。中東四國先前提出的復交條件之一，是卡達停止支持目前實際控制加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政權。
楊舒怡 新華社特稿
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