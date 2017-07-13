新華社伊斯坦布爾7月11日電 正在此間出席第22屆世界石油大會的國際能源署執行幹事法提赫·比羅爾11日表示，作為能源研發領域領先的國家，中國通過試采可燃冰再次發揮領導力。

比羅爾對新華社記者說，中國在發展風能、太陽能、核電以及提升能效等方面均走在世界前列。目前全球天然氣行業處於變革之中，出現了越來越多非傳統天然氣，如美國發展頁岩氣、澳大利亞開發煤層氣、中國和日本等國試采可燃冰。

又稱可燃冰的天然氣水合物是水和天然氣在高壓低溫情況下形成的類冰狀結晶物質，具有燃燒值高、污染小、儲量大等特點，被各國視為未來石油、天然氣的戰略性替代能源。

中國在南海實施的天然氣水合物試采工程9日全面完成預期目標。這次試采成功是中國首次、也是世界首次成功實現資源量佔全球90％以上、開發難度最大的泥質粉砂型天然氣水合物安全可控開採。