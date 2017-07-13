新華社貴陽7月12日電 今年上半年，除北京、山西、浙江三個試點地區外，全國檢察機關在其他29個省份立案偵查貪污賄賂、瀆職侵權等職務犯罪30538人，同比上升19.6%。其中原縣處級幹部1505人、原廳局級幹部224人。

記者是從在貴陽召開的大檢察官研討班上獲悉上述數據的。會議指出，各級檢察機關堅持懲治腐敗力度不減弱、零容忍態度不改變，查辦和預防職務犯罪工作深入推進，配合國家監察體制改革試點取得初步成效。

上半年，檢察機關紮實推進集中整治和加強預防扶貧領域職務犯罪專項工作，在扶貧領域查處職務犯罪1650人，同比上升81.7%，會同國家發改委、國務院扶貧辦對69個異地扶貧搬遷重點工程項目開展預防監督；突出查處重大責任事故背後的職務犯罪495人，最高檢對河南登封興峪煤礦重大煤與瓦斯突出等12起重大事故掛牌督辦，陝西、廣東、河南檢察機關同步介入「西安地鐵問題電纜」「新豐練溪托養中心事件」「中儲糧南陽直屬庫光武分庫小麥變質」事件調查。