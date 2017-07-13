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極端組織「伊斯蘭國」最大頭目阿布·貝克爾·巴格達迪的死訊11日再次傳出，不過美國軍方未予證實。

死訊無細節

伊拉克蘇馬里亞電視台網站當天報導，「伊斯蘭國」媒體發佈簡短聲明，稱巴格達迪已經死亡，這一組織將產生新的最高頭目。聲明沒有給出巴格達迪死亡細節。

支持敘利亞反對派的「敘利亞人權觀察」組織稍後也說，根據「伊斯蘭國」內部人員提供的消息，巴格達迪已經死亡。

代爾祖爾省位於敘利亞東部，東與伊拉克接壤，西鄰拉卡省。拉卡省首府拉卡市是「伊斯蘭國」大本營。該組織主管拉米·阿卜杜勒·拉赫曼說，根據「伊斯蘭國」人員的說法，巴格達迪數月來在代爾祖爾東部地區活動，但是他的死亡地點不明。

巴格達迪的死訊先前多次傳出。針對巴格達迪的最新死訊，美國軍方11日同樣未予證實。美軍在伊拉克的高級指揮官斯蒂芬·湯森11日在記者會上說，儘管美軍從各種渠道獲得了有用信息，但目前無法證實巴格達迪是否死亡。德新社援引美軍中央司令部的消息報導，與巴格達迪死訊報導同時出現的一張照片拍攝於5年前。

或藏身他處？

與伊拉克政府軍有密切聯繫的消息人士稱，巴格達迪可能藏身「伊斯蘭國」的「第三首都」，游匿於伊拉克與敘利亞的邊境沙漠地帶。

「第三首都」這一說法基於「伊斯蘭國」在敘利亞拉卡和伊拉克摩蘇爾成立的兩大「事實性首都」，地理位置位於敘利亞和伊拉克的交界處及其附近，主要包括敘利亞邊境城鎮阿布卡邁勒和伊拉克小鎮加伊姆。在「伊斯蘭國」劃定的版圖中，這一地區被稱作「幼發拉底省」。這裡是「伊斯蘭國」2014年興起之地。

伊拉克政府顧問希沙姆·哈希米告訴英國廣播公司（BBC），從去年11月開始銷聲匿跡的巴格達迪很可能就藏在這一地點。哈希米分析，「第三首都」地形險惡，人煙稀少，部族力量薄弱，是理想的藏身場所。

收復摩蘇爾後，伊拉克政府軍和以美軍為首的國際聯軍下一個軍事目標是泰勒阿費爾。

綜合新華社電