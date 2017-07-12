（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國經濟成長轉強，就業人數增加，不過聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天表示，她依然預見未來幾年利率只會「逐步」調升。



法新社報導，葉倫在國會發表半年一次的證詞時指出，然而，經濟展望如何演變仍有大問號，川普總統政府政策與開支的可能轉變是一個「變數來源」。



另一重大未知數是，始終處於低檔的通膨，是否終將由目前的1.4%移動接近聯準會設定的2%目標。



失業率很低，通常會拉抬物價，因此美國遲滯性的通膨令經濟學家感到困惑及憂心。



不過葉倫再度表達許多聯準會官員的觀點指出，物價緩慢上升「部分因素是特定種類物價的一些不尋常下滑」，這些最後將不列入計算當中。1060712