美經濟轉強 葉倫：利率仍只會逐步調升中央社 (2017-07-12 22:04)
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國經濟成長轉強，就業人數增加，不過聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）今天表示，她依然預見未來幾年利率只會「逐步」調升。
法新社報導，葉倫在國會發表半年一次的證詞時指出，然而，經濟展望如何演變仍有大問號，川普總統政府政策與開支的可能轉變是一個「變數來源」。
另一重大未知數是，始終處於低檔的通膨，是否終將由目前的1.4%移動接近聯準會設定的2%目標。
失業率很低，通常會拉抬物價，因此美國遲滯性的通膨令經濟學家感到困惑及憂心。
不過葉倫再度表達許多聯準會官員的觀點指出，物價緩慢上升「部分因素是特定種類物價的一些不尋常下滑」，這些最後將不列入計算當中。1060712
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
亮采化妝水．OLAY 化妝水．Evian 化妝水．cliven 化妝水．PLUS. 化妝水．化妝水凝露．花香化妝水．豆乳化妝水．芙蕖化妝水．化妝水 120ml．溫和化妝水．蘭寇 化妝水．WHITIA 化妝水．Fam 化妝水．雅漾 化妝水．平衡 化妝水．綠茶化妝水．專科 化妝水．neo 化妝水．極潤玻尿酸超保濕化妝水．ALBION 健康化妝水 330ml．ROHTO 化妝水．樂雅 化妝水．絲瓜 化妝水．肌研 化妝水．雅聞 化妝水．深層 化妝水．保濕專科化妝水．極潤 化妝水．ARIEL 化妝水
- ASSARI-查理斯1+2+3人座半牛皮沙發
- GUCCI Blooms GG Supreme 花繪系列手提托特包(大/藍)
- IN HOUSE-Good taste in color-200織紗緹花床組(白色-加大)
- 【NIXON】BULLET CHRONO CRYSTAL _A931-502(金水晶)
- 【IHouse】經濟型房間組三件(床片+床底+床頭櫃)-單大3.5尺
- 【IHouse】3x7尺 潔淨純白三抽衣櫥
- ZODENCE 土耳其牛皮Z系列撞色零錢鑰匙包 黑
- 好神 美國PRIME濕式熟成雪花沙朗牛排16盎司 (450g+-10%/片
- TEV USB/SD四頻無線擴音機 TA680U-4
- 【City Diamond引雅】晶湖心 斗圈(K金耳環)
金價從近四個月低位上漲 因股市下跌和美元回落【北京新浪網】
「朱諾」助人類首次近觀木星「大紅斑」【北京新浪網】
台南六福莊動工 目標台南最大飯店【中央社】
萬達「送」296億貸款 孫宏斌130億「還禮」王健林【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》