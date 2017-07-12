宏皏x灣電競筆電銷量旺 拚全年倍增中央社 (2017-07-12 22:00)
（中央社記者吳家豪台北12日電）電腦大廠宏皏x灣區總經理林佳璋今天表示，今年宏皏x灣電競筆電銷量將挑戰較去年倍增，上半年已超標，希望下半年做出更好成績，同時也規劃開設更多專賣店與旗艦店。
宏硅X下電競品牌Predator今宣布冠名贊助線上遊戲代理商Garena的「英雄聯盟」校際盃，賽事正式定名為2018 Acer Predator「英雄聯盟」校際盃，並推出多項暑期新品搶市。
林佳璋受訪時透露，今年宏皏x灣電競筆電銷量將挑戰較去年倍增，上半年已做到較去年同期倍增更好的成績，希望下半年能比上半年更好，主要因為宏砦q競品牌的市場認同度提升，消費者也逐漸接受宏眱~牌年輕化的形象。
林佳璋指出，宏痐w在台北八德商圈開設專賣店，在高雄建國商圈也開設旗艦店，店內不只展示產品，還透過數位看板與消費者互動，未來計畫整合宏硐P微軟合作開發的混合實境（MR）頭戴式顯示器；宏痐]評估開設更多專賣店與旗艦店，目前正規劃進駐台中。
他更預估，宏痐策~台灣電競筆電的高階產品占比將達10%到20%，至於今年電競產品占營收比重則上看20%到30%。
林佳璋強調，今年上半年宏皉b台灣商用和消費市場都有很大進展，其中商用市場已拿下不少政府標案和企業採購案，看好今年宏眥茈峏M消費電腦產品能同步健康成長。1060712
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