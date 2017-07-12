要解決各縣市的垃圾大戰，環保署預告訂定「現有廢棄物清除處理設施統一調度辦法」，環保署有統一調度權，也訂出調度的條件、費用，被調度者不能拒絕。不過，環保團體擔心，環保署要求各縣市，要先準備複雜的資料，才能申請調度，恐怕會逼部份的縣市，去啟用有問題的焚化爐。



日前，雲林縣斗六市拒絕回收垃圾焚化後的底渣，導致垃圾無法運出，堆積如山，造成環境問題，近幾年，雲林和各縣市的垃圾大戰，一再上演，究竟怎麼解決？環保署在今年初，已經修訂廢棄物清理法，11號再預告「現有廢棄物清除處理設施統一調度辦法」，其中，就明定中央主管機關能統一調度焚化爐，各地方政府則要定期提報一般廢棄物清理計劃。



==環保署督察總隊長 吳盛忠==

希望就是說 每個縣市能夠對自己

垃圾需要調度的缺口 能夠越少越好

調度的辦法雖然是有了

但是希望調度的數量

也不要說 以為有這個辦法

就好像說自己可以不處理垃圾



各縣市要申請調度，每年要先盤點應處理的垃圾量，提供大量書面資料，而且依規定要是縣市處理設施無法有效應用，申請調度就不受理，環保團體則認為，環保署訂出繁複的申請程度和限制，根本不能有效執法，無法徹底解決問題。



==看守台灣協會秘書長 謝和霖==

可能不是在考慮有效的執法

而是你在想要刁難他們

逼迫他們去啟用

他們那些有問題焚化爐

這個是我們看到的感覺



儘管環保團體有質疑，環保署則希望透過新的調度辦法，讓垃圾調度，有明確的法源依據，而辦法預計今年10月公告。



記者 蔡慧玲 彭耀祖 台北報導