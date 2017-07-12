大立光盤中創新高 台股量能可望破千億公視 (2017-07-12 00:00)
台股今天開低走高，盤中大立光再創新高價、也帶動光學鏡頭走揚，今天台股量能預估將破千億元。
台塑今天除息4.6元，早盤股價上漲1.36%，來到89.6元。股王大立光開高走高，盤中最高來到5405元，再創新天價；加上鴻海持續攻高，台積電走穩，加權指數盤中由黑翻紅，持穩在所有短期均線之上。分析師表示美國聯準會主席葉倫、近日將在國會作證，關於未來升息或縮表的細節，將影響市場行情，預期台股短線會維持高檔整理。
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