















有鑑於近年國際上發生過高空纜車或摩天輪事故，新北市消防局也在今天清晨6點，在烏來雲仙樂園舉行國內首次高空纜車救援演練。救難人員檢查好身上裝備，沿著鋼索，在海拔約450公尺的高空，從纜車的鋼索滑向纜車，帶著擔架，進入纜車內。新北市烏來雲仙樂園的纜車，每天在高空來來回回，一但發生故障，停在半空中，該怎麼救援?新北市政府消防局特搜大隊聯合第四大隊，模擬纜車在空中故障、乘客驚嚇、心臟病發、急需救援，過程驚險逼真。==新北市消防局慈福特搜分隊 隊員 邱彥彰==我們完全遵照著雙繩的準則所以事實上 任何地點只要不是繩子全部斷掉都不會有什麼太大的危險有鑑於近年國際上發生過高空纜車或摩天輪事故，新北市消防局今天清晨6點，在烏來雲仙樂園舉行國內首次高空纜車救援演練，而這次的模擬纜車救援，也是高空救援困難指數最高級別。==新北市消防局慈福特搜分隊 分隊長 林建宏==新北市在去年的時候有去到香港去跟他們做一些演練然後知道說 香港其實他們有禁止他們纜車業者在營業之前如果沒有人力備援的方案的話他們是被禁止營業的所以我們就回過頭來看我們新北市轄內剛好有雲仙纜車新北市消防局表示，去年到香港參訪高角度救援隊後，也開專班特訓，建立屬於自己的繩索救援隊，負責高難度的高空救援任務，今天的演練，順利將纜車內的病患救出，也讓人看見特搜隊員專業及英勇的表現。綜合報導