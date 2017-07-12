國內首次高空纜車救援 過程驚險逼真公視 (2017-07-12 00:00)
有鑑於近年國際上發生過高空纜車或摩天輪事故，新北市消防局也在今天清晨6點，在烏來雲仙樂園舉行國內首次高空纜車救援演練。
救難人員檢查好身上裝備，沿著鋼索，在海拔約450公尺的高空，從纜車的鋼索滑向纜車，帶著擔架，進入纜車內。
新北市烏來雲仙樂園的纜車，每天在高空來來回回，一但發生故障，停在半空中，該怎麼救援?新北市政府消防局特搜大隊聯合第四大隊，模擬纜車在空中故障、乘客驚嚇、心臟病發、急需救援，過程驚險逼真。
==新北市消防局慈福特搜分隊 隊員 邱彥彰==
我們完全遵照著雙繩的準則
所以事實上 任何地點
只要不是繩子全部斷掉
都不會有什麼太大的危險
有鑑於近年國際上發生過高空纜車或摩天輪事故，新北市消防局今天清晨6點，在烏來雲仙樂園舉行國內首次高空纜車救援演練，而這次的模擬纜車救援，也是高空救援困難指數最高級別。
==新北市消防局慈福特搜分隊 分隊長 林建宏==
新北市在去年的時候
有去到香港去跟他們做一些演練
然後知道說 香港其實他們有禁止
他們纜車業者在營業之前
如果沒有人力備援的方案的話
他們是被禁止營業的
所以我們就回過頭來看
我們新北市轄內剛好有雲仙纜車
新北市消防局表示，去年到香港參訪高角度救援隊後，也開專班特訓，建立屬於自己的繩索救援隊，負責高難度的高空救援任務，今天的演練，順利將纜車內的病患救出，也讓人看見特搜隊員專業及英勇的表現。
綜合報導
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