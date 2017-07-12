黃牛利用程式抓票 哄抬票價轉售牟利公視 (2017-07-12 00:00)
近幾年來，黃牛猖獗，哄抬了演唱會門票，影響到票券市場秩序，不過，目前販賣黃牛票，卻只能有社維法可以規範，今天台語歌手翁立友和立委，舉行記者會，呼籲相關機關要研擬修法，把利用程式大量抓票的行為，列入公平交易法的管制範圍。
無論是搖滾天團五月天、還是天后張惠妹，只要演唱會一開賣，就是秒殺，也引來黃牛覬覦，利用程式抓票大量抓票，再以高價轉售，原本二、三千元的門票，最高喊到萬元以上，準備在9月首開演唱會金曲翁立友，也被黃牛盯上，趁機撈財。
==台語歌手 翁立友==
生平 可能第一次花錢
買演唱會的票 這些媽媽們
結果他們就上網去買 就受騙
可能都是原來票價的好幾倍
黃牛專做無本生意，打亂票券市場秩序，但目前警方就算抓到人，大多只能以社會秩序維護法來處理，根本抓不勝抓，有立委則把矛頭指向文化部和消保處，要求相關部會要研擬修法，將利用程式大量抓票的行為，列入公平交易法的管制範圍。
==民進黨立委 吳思瑤==
要加重罰鍰到100萬
或也要比照他的票證面額
罰5到30倍
這個都是比照鐵路法的修法
==文化部 影視流行音樂司副司長 王志錚==
目前法令上都有這方面的處理
另外第二個部分
藝文表演票券定型化契約
應記載不得記載事項
目前已經回到部內
公告預告60天已經結束了
目前已經正在會簽
不讓黃牛影響歌迷權益，歌手和立委站出來，要求相關單位重視，文化部、消保處等單位則承諾，會在一個月內，提出研擬修法的草案，來遏止黃牛橫行。
記者 蔡慧玲 林志堅 台北報導
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