擴大公幼計畫 4年62.2億增設1247班公視 (2017-07-12 00:00)
為了落實總統提出的托育政策，教育部上午開記者會，說明「擴大幼兒教保、公共化計畫」，也表示要在106年到109年，投入62億2千萬經費、來推動，目前初步規劃，應該可以在這4年，規劃增加1247班、公共化幼兒園，提供3萬4200多個名額，讓公共化幼兒園比率，達到4成以上。
這次的四年計畫，主要以「非營利幼兒園」來推動，希望服務的時間，可以更貼近、爸媽都在上班的家庭的需求，收費也會更合理，讓家長負擔得起。另外，為了配合前瞻第一期計畫，解決減少子化問題，教育部也爭取四年19億4千萬元的特別預算，要規劃「營造友善育兒空間」，用學校空的建地、還是拆掉老的建築，蓋新的幼兒園，若有這條錢，到109年，還可再增加200班。
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