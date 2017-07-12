為了配合美國飛安要求，從下週一7月17號起，只要坐美國班機的旅客，帶比手機大的電子產品，像是平板、筆記型電腦、電子書、DVD放映器、遊戲機、照相機等，在桃園國際機場登機之前，都會要求進一步抽檢，所以建議要去美國的旅客、提早到機場，才不會耽誤行程。



不少民眾出國時，都會隨身攜帶平版電腦或筆電，但配合美國飛安要求，從下週一7月17號起，只要是赴美班機的旅客，攜帶比手機大的電子產品，像是平板、筆記型電腦、電子書、DVD播放機、遊戲機及相機等，在桃園國際機場第一、二航廈登機門前，都要進一步抽檢。



==民眾==

時間充裕允許的話

應該還是會讓他慢慢檢查



==民眾==

他們(工作人員)對行李蠻粗魯的

就會怕放裡面會被摔壞

或是被人家拿走很麻煩



根據美國情資顯示，有部分恐怖份子會在電子產品上安裝爆裂裝置，因此美國要求全世界赴美班機在起飛前，得先檢查這些電子產品，是否有經過改造，有無爆裂物等，民航局初步估計，檢查一樣至少需要3分鐘，一旦太多人攜帶、或是帶了太多的電子產品，就可能增加檢查時間，影響航班正常起飛。



==世新大學觀光系教授 陳家瑜==

因為在安檢的時候

尤其是台灣通關的時候

他並不會去區分你是美國線

或是其他部份 所以可能未來

大家在到機場準備出發的時候

到機場的時間 要多準備一點



不過也因為加強抽檢的關係，以後要飛往美國的旅客，可能要排更長的隊伍等待安檢，民航局建議旅客可提早到機場，或將電子產品完全關機後，用衣物或氣泡袋等防撞材質包裹，放置於託運行李內，以免因為抽檢延誤行程。