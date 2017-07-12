昨高溫用電量今年新高 亮供電警戒橘燈公視 (2017-07-12 00:00)
全台昨天高溫造成用電量最高飆到3548.17萬瓩，除了創下今年新紀錄之外，更擠進歷史第七高，備轉容量率只剩4.87%，電力系統亮出「供電警戒」的橘燈。
==台電電力調度處副中央調度監 鄭有財==
目前我們預估的用電負載
我們是預估今天會
達到3560萬瓩左右的一個狀況
備轉(容量)的3.99%
備轉的一個狀況是比較偏低
台電公司這邊
還是籲請民眾能夠節約用電
另外今天也傳出，經濟部昨天到行政院報告新版電價公式，預計七月底、八月初可正式出爐。這次修正重點在降價增設下限，未來電價無論漲跌，幅度均為半年不超過3%，全年不超過6%，另外停建核四的資產損失確定不納入公式。經濟部表示，由於台電成本較去年同期小降，有穩定基金調節，今年沒有調漲電價的必要。
綜合報導
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