















全台昨天高溫造成用電量最高飆到3548.17萬瓩，除了創下今年新紀錄之外，更擠進歷史第七高，備轉容量率只剩4.87%，電力系統亮出「供電警戒」的橘燈。==台電電力調度處副中央調度監 鄭有財==目前我們預估的用電負載我們是預估今天會達到3560萬瓩左右的一個狀況備轉(容量)的3.99%備轉的一個狀況是比較偏低台電公司這邊還是籲請民眾能夠節約用電另外今天也傳出，經濟部昨天到行政院報告新版電價公式，預計七月底、八月初可正式出爐。這次修正重點在降價增設下限，未來電價無論漲跌，幅度均為半年不超過3%，全年不超過6%，另外停建核四的資產損失確定不納入公式。經濟部表示，由於台電成本較去年同期小降，有穩定基金調節，今年沒有調漲電價的必要。綜合報導