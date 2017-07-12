跑馬拉松算做是流行的運動，台南更連續六年舉辦星光馬拉松，但因為舉辦時間是下午3點開始，一直到半夜12點，時間過長甲交通管制的問題，也引起民眾怨嘆



台南市連續六年舉辦星光馬拉松，每年人數都創新高，今年近8000人參加路跑，但是這麼龐大的人潮全部都擠進安平地區，也讓附近的住家不堪其擾。



==民眾==

這裡都是討海人耶

晚上7、8點就在睡覺了

這裡紅綠燈車子這麼多

又辦那種4點到11點

那個時段人正多 要回家的人

今天我是遊客

塞了一、二十分鐘怎麼走



民眾抱怨主辦單位不按照申請計畫書進行交管封路，而且主管單位只有書面審查，導致安平地區人車交雜、塞車嚴重、甚至還發生車禍，另外活動時間持續到晚上12點，一場活動下來居民怨聲載道。



==台南市議員 盧崑福==

有一些住戶反應 造成很多不便

計畫書是3點才要封路

結果2點就開始封路



對此，台南市體育處坦承，這次的星光馬拉松，台南市府只有針對活動書面審查，並無實地勘查，表示抱歉，同時也強調未來將會檢討這次活動的缺失，訂定罰則，重新研議路跑活動的管理辦法。



==台南市體育處活動組長 王藝霖==

我們就在事後

進行這樣子的請他(主辦單位)說明

或者是下次路權部分

就不再核定給他們



市議員盧崑福強調，主管機關應該善盡監督責任，不能只書面審查活動，如主辦單位未照申請計畫進行，未來也應該嚴罰，如此才能保障人車安全，讓活動更圓滿。



記者 溫正衡 台南報導