強化站體底部 桃捷15站體防撞再升級公視 (2017-07-12 00:00)
桃園機場捷運公司針對之前吊車撞到A8站體，造成停駛意外，打算預計八月底前完成限高鋼架，也會設限高標示。而學者也提醒，機場捷運應該有更嚴格的管理機制。
機場捷運來回穿梭，每天平均運量5.4萬人次，針對日前發生吊臂車撞到A8長庚醫院站站體，造成營運後首次停駛意外，桃捷公司立即進行全線15個高架車站總體檢，強化站體底部，讓防撞再升級。
==桃捷公司總經理 陳凱凌==
八月底之前
我們會特別設置所謂的限高架
鋼架的部分
也會標示黃黑這樣的一個警示條
來提醒我們的駕駛人
是4.2米的一個限高
桃捷公司表示八月底前完成固定式限高鋼架，也將裝設更清楚的限高標示，以及強化站體底部防撞設施，同時加強宣導用路人遵守限高標示。學者也提醒做好預防工作。
==逢甲大學運管系副教授 李克聰==
類似的風險一定還有
所以我們除了檢視因為碰撞
所產生斷電停駛的風險之外
有沒有其他的可能衍生的風險
我們全面都來看一下
桃園機場捷運全長51.03公里，其中40.11公里是高架路段，學者認為沿線彎道爬坡多，風險相對較高，應該有更嚴格的風險管理機制。而桃捷公司表示，未來將會進行滾動式檢討，也考慮減少讓大型車輛進入站體下方，降低意外發生機率。
記者 詹淑雲 桃園報導
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