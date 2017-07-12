高雄市人口成長在六都排尾名，快要被台中市追過。要刺激人口成長,高雄市政府今年說遷戶口來高雄, 每月可以領1萬，可領12個月，今天一早開放申請，不少民眾有興趣。



來自台中的黃先生，去年剛到高雄從事醫療工作，聽說高雄今年的移居津貼，上午開始受理申請，趕緊到勞工局詢問，也願意遷戶口到高雄，以符合條件。



==黃先生==

薪資結構來說

（津貼)它不是一筆小數目

所以在一開始可能 工作上

譬如說一開始是試用期

還是一開始租屋 要付租金押金

幫助滿大的



高雄市政府102年首創移居津貼，過去四年，到高雄從事醫療、文創、資訊等13種策略產業工作，可申請津貼每月6千元，最多12個月，戶籍遷入更可每月領一萬元，四年來有465位高雄人回到高雄工作並且申請津貼，169人更遷到高雄，不過高雄人口成長還是緩慢，今年截至六月，更比去年少了1348人，市府這次改變移居津貼作法，名額全補助給入籍高雄的人。



==高雄市政府勞工局科長 郭耿華==

以往來高雄工作

是可以補助每個月6千元

這個部分我們把它修正為

必須在高雄工作

也必須在高雄設籍

然後每個月補助一萬元

最多可補助12個月



第一天有120人申請，但像在高雄軟體園區，不少外地人到高雄租屋工作，覺得津貼誘因不大。



==新北市人 江先生==

很現實的就是要考慮薪資條件

（高雄)比起其它縣市

應該是沒有特別有優勢

那如果我是覺得這些

客觀條件沒有改變的話

不會因為這些條件

就特別想要來這邊

定居或怎麼樣



也有人認為，移居津貼多補助幾年，或許會考慮，但最根本的，還是要有更好的產業和工作機會。市府也強調，移居津貼是搭配產業政策，多管齊下的作法，希望讓更多人看見，高雄正在轉型。



記者 王介村 孟昭權 高雄報導