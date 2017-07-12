















桃捷公司針對日前發生吊臂車撞到A8站體意外，預計八月底前完成限高鋼架，也將裝設更清楚的限高標示。學者提醒，機場捷運沿線彎道爬坡多，風險較高，應該有更嚴格的管理機制。機場捷運來回穿梭，每天平均運量5.4萬人次，針對日前發生吊臂車撞到A8長庚醫院站站體，造成營運後首次停駛意外，桃捷公司立即進行全線15個高架車站總體檢，強化站體底部，讓防撞再升級。==桃捷公司總經理 陳凱凌==八月底之前我們會特別設置所謂的限高架 鋼架的部分也會標示黃黑這樣的警示條來提醒我們的駕駛人是4.2米的一個限高桃捷公司表示八月底前完成固定式限高鋼架，也將裝設更清楚的限高標示，以及強化站體底部防撞設施，同時加強宣導用路人遵守限高標示。學者也提醒做好預防工作。==逢甲大學運管系副教授 李克聰==類似的風險一定還有所以我們除了檢視因為碰撞所產生斷電停駛的風險之外有沒有其他的可能衍生的風險我們全面都來看一下桃園機場捷運全長51.03公里，其中40.11公里是高架路段，學者認為沿線彎道爬坡多，風險相對較高，應該有更嚴格的風險管理機制。而桃捷公司表示，未來將會進行滾動式檢討，也考慮減少讓大型車輛進入站體下方，降低意外發生機率。記者 詹淑雲 桃園報導