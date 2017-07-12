















台南星光馬拉松辦了六年，很多人響應，但舉辦時間從下午3點開始一直到晚上12點，時間太長加上交通疏導不良，也引起居民抱怨。台南市體育處將會針對缺失，重新研議路跑活動辦法。台南市連續六年舉辦星光馬拉松，每年人數都創新高，今年近8000人參加路跑，但是這麼龐大的人潮全部都擠進安平地區，也讓附近的住家不堪其擾。==民眾==這裡都是討海人耶（晚上)7、8點就在睡覺了這裡紅綠燈車子這麼多又辦那種4點到11點那個時段人正多 要回家的人今天我是遊客塞了一、二十分鐘怎麼走民眾抱怨主辦單位不按照申請計畫書進行交管封路，而且主管單位只有書面審查，導致安平地區人車交雜、塞車嚴重、甚至還發生車禍，另外活動時間持續到晚上12點，一場活動下來居民怨聲載道。==台南市議員 盧崑福==有一些住戶反應 造成很多不便計畫書是3點才要封路結果2點就開始封路對此，台南市體育處坦承，這次的星光馬拉松，台南市府只有針對活動書面審查，並無實地勘查，表示抱歉，同時也強調未來將會檢討這次活動的缺失，訂定罰則，重新研議路跑活動的管理辦法。==台南市體育處活動組長 王藝霖==我們就在事後 進行這樣子的請他(主辦單位)說明或者是下次路權部分就不再核定給他們市議員盧崑福強調，主管機關應該善盡監督責任，不能只書面審查活動，如主辦單位未照申請計畫進行，未來也應該嚴罰，如此才能保障人車安全，讓活動更圓滿。記者 溫正衡 台南報導