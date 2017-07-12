原定安養院預定地 疑遭回填有毒廢土公視 (2017-07-12 00:00)
屏東縣瑪家鄉三和村一塊安養院預定地，今天被居民包圍抗議。指控業者疑似以有毒廢土回填，環保局日前採水檢驗曾要求停工，但業者還是偷偷施作，村民氣憤搬石頭封路。
三和村民集結在工地前，按喇叭表達抗議和憤怒，他們懷疑工地業者回填有毒廢土，兩週前請環保局來檢驗，業者也被要求暫時停工，但居民指控，昨天業者又偷偷作業。
==屏東縣瑪家鄉三民村長 金太平==
講好說不要倒
昨天偷偷地倒了不知道幾台車
太多了 你看
原先不是這麼高哦
原先本來就很深哦 兩層樓
現在快要填平了
一旦他填平我們就沒輒了
村民群起包圍，但業者丟下機具避不見面，氣得村民又搬石頭阻擋出入口。過程中鄉公所也來聲援，強調工地原本是安養院預定地，卻被用來填土，很不合理。
==屏東縣瑪家鄉長 梁明輝==
我們三和村這邊的土地
雖然它們是山地保留地
應該屬於瑪家鄉公所管轄
但是現在它的地籍行政資料
都還是歸給附近的三個鄉
這一塊土地變成了三不管地帶
屏東縣政府表示，毒物檢驗報告兩天後會出爐，不過安養院申請案廢止，用地已經變更，不再是不得回填的農地，業者也有拿出合法土方證明，縣府將再以區域計畫法，了解業者有無違法。
記者 王介村 陳顯坤 屏東報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
亮采化妝水．OLAY 化妝水．Evian 化妝水．cliven 化妝水．PLUS. 化妝水．化妝水凝露．花香化妝水．豆乳化妝水．芙蕖化妝水．化妝水 120ml．溫和化妝水．蘭寇 化妝水．WHITIA 化妝水．Fam 化妝水．雅漾 化妝水．平衡 化妝水．綠茶化妝水．專科 化妝水．neo 化妝水．極潤玻尿酸超保濕化妝水．ALBION 健康化妝水 330ml．ROHTO 化妝水．樂雅 化妝水．絲瓜 化妝水．肌研 化妝水．雅聞 化妝水．深層 化妝水．保濕專科化妝水．極潤 化妝水．ARIEL 化妝水
金價從近四個月低位上漲 因股市下跌和美元回落【北京新浪網】
「朱諾」助人類首次近觀木星「大紅斑」【北京新浪網】
台南六福莊動工 目標台南最大飯店【中央社】
萬達「送」296億貸款 孫宏斌130億「還禮」王健林【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》