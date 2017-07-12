















屏東縣瑪家鄉三和村一塊安養院預定地，今天被居民包圍抗議。指控業者疑似以有毒廢土回填，環保局日前採水檢驗曾要求停工，但業者還是偷偷施作，村民氣憤搬石頭封路。三和村民集結在工地前，按喇叭表達抗議和憤怒，他們懷疑工地業者回填有毒廢土，兩週前請環保局來檢驗，業者也被要求暫時停工，但居民指控，昨天業者又偷偷作業。==屏東縣瑪家鄉三民村長 金太平==講好說不要倒昨天偷偷地倒了不知道幾台車太多了 你看原先不是這麼高哦原先本來就很深哦 兩層樓現在快要填平了一旦他填平我們就沒輒了村民群起包圍，但業者丟下機具避不見面，氣得村民又搬石頭阻擋出入口。過程中鄉公所也來聲援，強調工地原本是安養院預定地，卻被用來填土，很不合理。==屏東縣瑪家鄉長 梁明輝==我們三和村這邊的土地雖然它們是山地保留地應該屬於瑪家鄉公所管轄但是現在它的地籍行政資料都還是歸給附近的三個鄉這一塊土地變成了三不管地帶屏東縣政府表示，毒物檢驗報告兩天後會出爐，不過安養院申請案廢止，用地已經變更，不再是不得回填的農地，業者也有拿出合法土方證明，縣府將再以區域計畫法，了解業者有無違法。記者 王介村 陳顯坤 屏東報導