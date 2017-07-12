















花蓮熱門景點豐濱天空步道，7月1號試營運後湧入大量遊客，只是開放不到2週，今天卻發現有整片玻璃，疑似遭人用石頭蓄意破壞龜裂，但監視器並未錄下現場情況，目前天空步道暫時封閉修復，預計明天重新開放。==記者 vs 維修人員==撞擊點在這裡（強化玻璃打它旁邊呢)旁邊一定破整片玻璃，全部龜裂，呈現蜘蛛網狀，花蓮舊台11線的「親不知子天空步道」，才開放不到12天，在12號上午，被發現有一片約1公尺長的玻璃碎裂，鄉公所為了安全，緊急封鎖步道，下午許多遊客到現場，都撲了空。==遊客==坐了五、六個小時的車（沒有看到很失望嗎）一定失望的啊==遊客==你也要在你們的官網去公告你什麼都沒公告然後來到這邊 就跟你說不開門這座豐濱天空步道，是在峭壁上，採用透明強化玻璃，打造出20公尺的棧道，離海平面大約150公尺，今年7/1開放後，成為花蓮新熱門景點，每天平均湧入3千多人，來體驗懸空漫步，如今發生玻璃損壞，豐濱鄉公所則說，是遭到人用石頭敲壞的。==豐濱鄉公所秘書 林慶龍==確定有人在勸導叫他不要敲 結果他還是敲那婦人走下去還跟我們工作人員反應（說有人在敲玻璃）對步道的強化玻璃，是用3層一公分厚的玻璃貼製而成，這次是第一層破裂，有維修工人說，去年底，也曾經有落石掉落，砸到玻璃裂開，這次鄉公所表示，是遭到人為破壞，不過，目擊者無法指認犯嫌，所以暫時沒有報警，目前步道已在進行修復，預計13號重新發放。天空步道的玻璃龜裂，攸關遊客安全，究竟真是有人惡意破壞？還是受其他因素影響，都有待鄉公所查明清楚。綜合報導