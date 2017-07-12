高市人口持續外移 恐被台中市追過公視 (2017-07-12 00:00)
高雄市為刺激人口成長，首創移居津貼，原本補助到高雄工作或戶籍遷到高雄的人才。但今年改為必須遷戶口才能領，每月1萬元，可領12個月，今天開始申請，有不少民眾感興趣，但也有人認為誘因不足。
來自台中的黃先生，去年剛到高雄從事醫療工作，聽說高雄今年的移居津貼，上午開始受理申請，趕緊到勞工局詢問，也願意遷戶口到高雄，以符合條件。
==黃先生==
薪資結構來說
它(津貼)不是一筆小數目
所以在一開始可能 工作上
譬如說一開始是試用期
還是一開始租屋 要付租金押金
幫助滿大的
高雄市政府102年首創移居津貼，過去四年，到高雄從事醫療、文創、資訊等13種策略產業工作，可申請津貼每月6千元，最多12個月，戶籍遷入更可每月領一萬元，四年來有465位高雄人回到高雄工作並且申請津貼，169人更遷到高雄，不過高雄人口成長還是緩慢，今年截至六月，更比去年少了1348人，市府這次改變移居津貼作法，名額全補助給入籍高雄的人。
==高雄市政府勞工局科長 郭耿華==
以往來高雄工作
是可以每個月補助6千元
這個部分 我們把它修正為
必須在高雄工作
也必須在高雄設籍
然後每個月補助一萬元
最多可補助12個月
第一天有120人申請，但像在高雄軟體園區，不少外地人到高雄租屋工作，覺得津貼誘因不大。
==新北市人 江先生==
很現實的就是要考慮薪資條件
（高雄)比起其它縣市
應該是沒有特別有優勢
如果我是覺得這些
客觀條件沒有改變的話
不會因為這些補助
就特別想要來這邊定居或怎麼樣
也有人認為，移居津貼多補助幾年，或許會考慮，但最根本的，還是要有更好的產業和工作機會。市府也強調，移居津貼是搭配產業政策，多管齊下的作法，希望讓更多人看見，高雄正在轉型。
記者 王介村 孟昭權 高雄報導
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