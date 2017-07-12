















高雄市為刺激人口成長，首創移居津貼，原本補助到高雄工作或戶籍遷到高雄的人才。但今年改為必須遷戶口才能領，每月1萬元，可領12個月，今天開始申請，有不少民眾感興趣，但也有人認為誘因不足。來自台中的黃先生，去年剛到高雄從事醫療工作，聽說高雄今年的移居津貼，上午開始受理申請，趕緊到勞工局詢問，也願意遷戶口到高雄，以符合條件。==黃先生==薪資結構來說它(津貼)不是一筆小數目所以在一開始可能 工作上譬如說一開始是試用期還是一開始租屋 要付租金押金幫助滿大的高雄市政府102年首創移居津貼，過去四年，到高雄從事醫療、文創、資訊等13種策略產業工作，可申請津貼每月6千元，最多12個月，戶籍遷入更可每月領一萬元，四年來有465位高雄人回到高雄工作並且申請津貼，169人更遷到高雄，不過高雄人口成長還是緩慢，今年截至六月，更比去年少了1348人，市府這次改變移居津貼作法，名額全補助給入籍高雄的人。==高雄市政府勞工局科長 郭耿華==以往來高雄工作是可以每個月補助6千元這個部分 我們把它修正為必須在高雄工作也必須在高雄設籍然後每個月補助一萬元最多可補助12個月第一天有120人申請，但像在高雄軟體園區，不少外地人到高雄租屋工作，覺得津貼誘因不大。==新北市人 江先生==很現實的就是要考慮薪資條件（高雄)比起其它縣市應該是沒有特別有優勢如果我是覺得這些客觀條件沒有改變的話不會因為這些補助就特別想要來這邊定居或怎麼樣也有人認為，移居津貼多補助幾年，或許會考慮，但最根本的，還是要有更好的產業和工作機會。市府也強調，移居津貼是搭配產業政策，多管齊下的作法，希望讓更多人看見，高雄正在轉型。記者 王介村 孟昭權 高雄報導