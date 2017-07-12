宏皏x灣區總經理林佳璋（左）12日宣布，宏硅X下電競品牌Predator冠名贊助線上遊戲代理商Garena的「英雄聯盟」校際盃，宏痐]趁暑假檔期推出多項新品及電競筆電搶市。中央社記者吳家豪攝 106年7月12日