北商大&聖約大建立教育夥伴關係 共創兩校雙贏中央社 (2017-07-12 12:00)
北商大&聖約大建立教育夥伴關係 共創兩校雙贏
(中央社訊息服務20170712 11:59:43)培育專業商業及設計人才備受肯定的臺北商業大學、與積極打造學生就業力的聖約翰科技大學，昨(11)日攜手簽訂策略聯盟，未來兩校將跨校跨域合作，互領所長及特色，互補實力。
臺北商業大學校長張瑞雄表示：「聖約翰科技大學前身是新埔工專，也是歷史非常悠久的學校，這次兩間在技職領域深耕多年的學校結盟，希望在各方面發揮合縱連橫的效果。」張校長也舉了高雄海洋科大、第一科技大學及高雄應用科技大學三校合併的例子，認為無論是合併或轉型，第一步都是從建立合作開始，資源共享建立校際交流平台。
聖約翰科技大學艾和昌校長也說：「聖約大很榮幸與具有百年歷史，教學聲譽卓著的臺北商業大學簽訂策略聯盟，現今私校發展不易，希望藉策略聯盟的精神，與優秀學校合作，共享師資、圖書等資源，推動跨校學習，提供學生更寬廣的跨域學習環境，共創兩校雙贏。」
訊息來源：國立台北商業大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217028.aspx
關鍵字：
其他文教新聞更多文教新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
爭取婚姻平權 女同伴侶訴遭遇【台灣立報】
留學不是為了和本國同學湊在一起用中文聊天【北京新浪網】
樹科大不紙如此 瓦楞紙展 出神入化【中央社】
印象‧經典─莫內特展 歷史博物館展出【教育廣播電台】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》