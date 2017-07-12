北商大&聖約大建立教育夥伴關係 共創兩校雙贏



(中央社訊息服務20170712 11:59:43)培育專業商業及設計人才備受肯定的臺北商業大學、與積極打造學生就業力的聖約翰科技大學，昨(11)日攜手簽訂策略聯盟，未來兩校將跨校跨域合作，互領所長及特色，互補實力。



臺北商業大學校長張瑞雄表示：「聖約翰科技大學前身是新埔工專，也是歷史非常悠久的學校，這次兩間在技職領域深耕多年的學校結盟，希望在各方面發揮合縱連橫的效果。」張校長也舉了高雄海洋科大、第一科技大學及高雄應用科技大學三校合併的例子，認為無論是合併或轉型，第一步都是從建立合作開始，資源共享建立校際交流平台。



聖約翰科技大學艾和昌校長也說：「聖約大很榮幸與具有百年歷史，教學聲譽卓著的臺北商業大學簽訂策略聯盟，現今私校發展不易，希望藉策略聯盟的精神，與優秀學校合作，共享師資、圖書等資源，推動跨校學習，提供學生更寬廣的跨域學習環境，共創兩校雙贏。」



訊息來源：國立台北商業大學



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