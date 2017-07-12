指定通路享8折優惠



(中央社訊息服務20170712 10:47:03)friDay影音擁有超過130萬會員，致力提供用戶全方位的服務。除了推出漫威、DC系列等好萊塢強片，以及《河伯的新娘》、《犯罪心理》、《三流之路》等與韓國同步跟播劇，還有《大釣哥》、《目擊者》、《台北物語》等話題國片，滿足觀眾多元的內容需求，也透過實體活動接觸用戶，提升黏著度與品牌忠誠度，為產品創造良性循環，持續吸引新會員，締造連續三年線上付費用戶年成長超過20%的佳績。為了提供更便利的服務，friDay影音除線上自有通路與實體通路外，即日起增加Yahoo!奇摩購物中心與PChome24小時購物，讓消費者有更多元的接觸管道，7/14起還將在Yahoo!奇摩購物中心推出為期五天的指定通路8折優惠活動！



台灣首家OTT自有產品上架兩大EC平台 friDay影音7/14-7/18指定通路限時8折優惠OTT影音服務持續成長，根據CASBAA 2017影音市場研究報告預估，未來五年台灣OTT付費用戶將跳躍性成長一倍。為了滿足市場需求，提供更方便的付費管道，friDay影音積極擴展實體和虛擬通路，預估今年新通路營收可達整體營收5%以上、新通路付費用戶佔線上整體用用戶比例也將有倍數成長。friDay影音憑藉線上自有通路經營的成功經驗，2017下半年投注更多資源，延伸虛擬通路的觸角，六月底開始正式搶灘，成為台灣第一家以自有產品獨立上架、同時搶攻Yahoo!奇摩購物中心與PChome24小時購物的線上OTT影音平台。歡慶開館，7/14-7/18在Yahoo!奇摩購物中心購買friDay影音任一產品，享獨家8折超值優惠。Yahoo!奇摩購物中心：https://tw.buy.yahoo.com/?catitemid=108374PChome24小時購物：http://24h.pchome.com.tw/prod/DMAAAH-A90088EB0



增加新用戶接觸點 持續擴展連鎖書店、賣場、網咖等實體通路2017上半年，friDay影音就已成為台灣首家與7-11、全家、萊爾富、OK便利商店等四大超商合作影音服務訂購的OTT品牌，下半年也將持續擴展實體通路，包含101文具、金玉堂、光南、皇冠等全台超過五百家連鎖書店，街頭巷尾的好朋友順發3C、三井3C、頂好、美廉社、家樂福等大型賣場，以及年輕網友黏著度超高的網咖數位通路超過六百家，預計將於八月份開始陸續提供服務，讓消費者有更多元便利的通路選擇。



大數據分析理解用戶需求 結合實體活動提升會員體驗 除了提供更便利多元的接觸管道，friDay影音也對於提升用戶體驗不遺餘力，不但透過大數據分析需求、提供客製化的影片推薦，也把線上會員服務延伸到實體活動，為影展族群提供「戀戀酒饗好時光」品酒會，用戶可於品酒會現場，品酩friDay影音編輯推薦葡萄酒主題電影中的酒款。此外，也為華語電影偏好的忠誠用戶舉辦《明月幾時有》華語電影分享會，邀請導演許鞍華與當代作家張曼娟對談電影。虛實整合的活動設計讓會員對電影內容有更深刻的體驗，未來仍會持續針對忠誠用戶，提供更多線上與實體的會員活動，讓用戶除了線上享受看電影的好時光，也能把美好的經驗延伸到生活當中。



【貼心小叮嚀】1.7/14-7/18在Yahoo!奇摩購物中心購買friDay影音任一產品，享獨家8折超值優惠活動說明請見https://tw.buy.yahoo.com/?catitemid=108374



訊息來源：遠傳電信



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217023.aspx