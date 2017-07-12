Classting於淡水舉辦「互動CLASS智慧學習講座」中央社 (2017-07-12 10:37)
Classting於淡水舉辦「互動CLASS智慧學習講座」
(中央社訊息服務20170712 10:36:51)Classting為協助數位教學，輔助學校、補習班與家長間良好溝通，陸續於新北市各區推動「互動CLASS智慧學習講座」，帶您一起關注孩子學習一點一滴，建立師生數位溝通天地。歡迎教師、家長、補習班、學校行政人員等參加，一同認識如何透過數位促進親師溝通。
活動將於2017年7月14日下午2:00於淡水市民長庚活動中心(新北市淡水區中山路72巷1弄10號)舉辦，歡迎踴躍蒞臨！
訊息來源：Classting, Inc.
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217022.aspx
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