師資培訓中心與課室廳合辦多元創新教學研習



(中央社訊息服務20170712 10:23:21)為培養教學現場老師數位科技應用能力，並協助一線教師解決數位教學課程應用問題，以提升教學效能，國立台灣科技大學師培中心與課室廳課程中心合作，開放全國國中小學校申請舉辦「多元創新科技導入教學研習」，提供關注數位融入教學的現職教師進修，歡迎各校提出申請。



課室廳課程中心表示，研習活動將以教育科技工具應用為主軸，透過教案實戰模擬、實務經驗分享，分享如何從現今的教學方式為行動學習與班級經營的困難，提出解決之道；同時課室廳將藉由創新教學策略結合數位平台科技引導，讓老師學習多元線上工具應用於教學現場。



多元創新科技研習申請方式及活動詳情請連結https://goo.gl/forms/0whDRbx8gkXrWzcd2，或電0966702317洽詢。



訊息來源：Classting, Inc.



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217020.aspx