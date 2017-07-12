金屬中心籌組「數位病理影像產業聯盟」 掌握ICT產業轉型契機



(中央社訊息服務20170712 10:13:12)金屬中心於11日在高雄市蓮潭國際會館舉辦「數位病理影像產業聯盟」成立大會，期望產學研鏈結的跨域整合，為我國建立數位病理影像的突破性技術，以提升我國數位病理影像產業之實力。



「數位病理影像產業聯盟」由金屬中心鏈結義大醫院、國泰醫院及中興大學等醫/學界資源，以易發精機股份有限公司為主導廠商，結合相關軟硬體協力廠商，包含能麒企業、緯虹精密及海克斯等國內產學研醫各界量能共同籌組成立。



金屬中心林志隆副執行長表示，全球數位病理產品市場約25億美元，預估2020年將達到57億美元，複合成長率(CAGR)高達14.3%，已成為先進國家廠商競相切入的藍海市場。在經濟部技術處支持下，金屬中心配合國家發展醫學影像醫療器材產業政策，自2015年投入開發病理影像掃描與細胞特徵分析辨識技術，期望可以協助AOI(自動光學檢驗)廠商轉型投入數位病理系統開發，建立我國數位病理影像產業鏈，提供ICT產業轉型契機。



聯盟主導廠商易發精機副董事長羅文益表示，國內AOI產業已具備電子元件、精密定位控制與光學影像擷取等發展病理掃描設備所需之基底量能，聯盟廠商在醫界臨床的專業領域知識之引導以及學界前瞻技術的支持下，將可降低異業廠商轉型的風險，以加速國內數位病理影像系統的開發與上市時程。



訊息來源：財團法人金屬工業研究發展中心



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217019.aspx