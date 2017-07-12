資訊時代－科教底下的智慧型機器人與程式教育推廣



(中央社訊息服務20170712 10:01:49)屏東大學創新育成中心為中國文化大學承辦經濟部中小企業處之補捐助中小企業創新育成中心計畫之執行單位之一。崛碼科技有限公司是由國立屏東大學電腦與智慧型機器人學士學位學程的一群畢業生所創立，目前進駐於屏東大學創新育成中心，積極推廣國中小機器人與程式教育課程，以自身所學為基礎，並將想法付諸實踐，大膽地投入創業，可說是「學以致用」的良好典範。



於今年1月初，崛碼率領屏東市各國中小學生所組成的聯軍，挑戰本次「2017工業機器人競賽」，且在國小組「堆高機搬運」項目當中勇奪第二名，由此見證崛碼雄厚的實力。



創立初期並非一帆風順，即使機器人課程噱頭十足，對學童而言深具吸引力，但也因草創時期知名度不高，也經歷連續幾個月學生只有個位數的艱苦時期，但透過與各國中小積極洽談，順利地在數所國小開設課後社團，以及屏東大學育成中心從中協助推動各項活動攤位擺設後，學生數量日劇增加。



市面上各類型教具的機器人課程如雨後春筍般出現，而崛碼究竟有何不一樣？崛碼是如何脫穎而出？關鍵就在於整合能力，主打機器人與機器人間的跨平台結合，讓兩款截然不同的機器人能夠互相組裝與控制，讓課程增添變化性，也在組裝的同時學習各種機械原理，並仿作時下流行的手機APP遊戲與機器人做互動，讓學童能夠用機器人獨有的感測器來操作遊戲，寓教於樂，除了提高學生對程式的學習興趣，也在創作遊戲的過程，利用程式撰寫慢慢地建立學生的數理邏輯。透過這種截長補短，相互整合的方式，讓學生對機器人甚至程式著迷，而崛碼扮演著整個推動資訊教育普及化事業這台大機器人中，一顆重要的小齒輪。



訊息來源：中國文化大學推廣教育部



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