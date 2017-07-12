走出舒適圈 德霖休閒系單車環台動感展魅力



(中央社訊息服務20170712 09:38:27)由中華民國自行車騎士協會與德霖科技大學休閒系主辦為期12天的「臺灣真行－大專單車環島」活動，全隊於6月24日由台北德霖科技大學出發，經由新竹、台中、嘉義、台南、屏東、墾丁、台東、花蓮、宜蘭等地，於7月5日再度抵達台北，順利的完成環臺灣一周壯舉，活動過程中雖然艱苦，但參與學生仍不放棄的堅持下去，讓整個活動圓滿完成。



本次大專單車環島活動，搭配交通部觀光局「2017臺灣自行車節」的亮點活動「臺灣極點慢旅騎遊系列活動」，以臺灣四極點燈塔為主題，極北點-富貴角燈塔、極東點-三貂角燈塔、極南點-鵝鑾鼻燈塔及極西點-國聖港燈塔，以自行車輕鬆逍遙的騎乘方式，享受臺灣四極點燈塔周圍景點的悠閒風情。



這次大專環島活動的最主要的目的在於讓青年學子肯定自我實力、追逐自我理想，透過自行車環島這個型式，讓自己對於自我的價值有所認同，進而努力去完成夢想、並且暫時得遠離社會塵囂，體驗臺灣各地區風俗文化之特色與生活，讓生、心理上的壓力有所抒發，進行自我沉澱。



本次環島活動有許多來自全國各地的大專學生及教師共襄盛舉，過程中亦進駐各地區大專院校並與該校師生進行相關活動心得交流，參與的學校包括：德霖科技大學、元培科技大學、台中靜宜大學、吳鳳科技大學、嘉南藥理大學、大仁科技大學、花蓮大漢技術學院、宜蘭大學等。



經過12天汗水的淬鍊，並透過寰宇分享、運動洗禮、觀察記錄、心懷感恩、單車領騎等各式的活動內容，讓學員們帶著高昂的鬥志與豐盛的心得與經驗回到台北。1105公里的路程，每位學員不但認識及親近了臺灣的每一塊土地，發掘了臺灣之美，亦為自己留下了一個與眾不同的環島回憶。



訊息來源：德霖技術學院



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