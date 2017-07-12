偏鄉服務一師一生 德霖會展系南投動手作



(中央社訊息服務20170712 09:26:21)起緣於今年三月，因為在網路上看到南投縣教育處長李孟珍提到「南投有超過5000名以上的教師，希望每位老師都能各選定一名學生，透過陪伴與規劃，維持孩子讀書習慣，改變孩子，讓他們從不喜歡念書到喜歡念書，這樣一年就有5000名孩子被改變」，激發起德霖科大學生暑假前往南投辦理教育志工的決心。



該校會展與觀光系大二學生，每年利用專業課程，自組團隊於暑假期間投入教育部教育優先區小學暑期活動，迄今已連續16年，曾到過外島、離島、高山、近海、部落計超過90所小學，今年則有南投新民國小、雲林東勢國小、嘉義桃源國小、台南內角國小、花蓮中華國小等五個營隊活動陸續展開。每個營隊選定學校的過程都有一段美妙故事，其中南投新民國小營隊則是看到「一師一學生」網路新聞，於是決定組團，期望今年夏天能帶給40位小朋友美好回憶。



黃忻媛同學表示，「組團辦活動一向是本系的專長，但從企劃書撰寫、活動課程設計、場地探勘、推播募款、社群經營而且是下鄉服務，這樣全由學生一手包辦的課程還真是第一次接觸，不僅團員很期待，親友聽到也都伸出大姆指跟我說聲讚，真過癮」。



王意璇同學表示，「選擇南投，原先以為觀光地區、交通方便，還可以利用晚上時間去逛逛熱鬧，但是六月初一來到現場探勘，才發覺地圖上的距離、網路上的訊息真的有落差，開始瞭解到所謂「不三不四」學校的困擾，這些學校不是在山區、也不近市區，可能交通方便，但是資源到不了，社區人口外移，全校只剩五十多位學生，很容易被邊緣化，值得大家重視」。



蘇柏翰同學表示，「白天只覺得來到南投某小學服務，到了晚上要吃飯時才發覺這就是所謂的偏鄉，因為鄰近實在沒有什麼餐廳好選擇，七點半過後街道一片寧靜，剛開始有點不習慣，但一二天過後感覺挺好的，關掉手機、三五好友漫步在鄉間小路、談天說地、遠離塵囂，真的很舒暢」。



陳慧臻同學表示，「籌辦的過程中最欠缺的是經費，因為參加五天活動的小學生是不用繳費，我們必需四處張羅活動預算，好在蔡顯榮老師大力協助，引進志航科技、康莊旅行、長新塑鋼、歐立利展覽等企業資源，還有方美心、張淑月、楊宇喬…等多位系友的支持，加上自己團隊努力爭取教育部預算，讓我們的活動無後顧之憂，真的很感激大家」。



南投縣教育處除推動老師「一師一學生」，在校長方面則推動「一校一企業」，讓校長能引進企業的文化與精神，讓偏鄉的孩子感受自己的未來以及人生目標和藍圖，...



訊息來源：德霖技術學院



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