稻江大學暑假轉學生入學申請熱烈報名中



(中央社訊息服務20170712 09:24:17)有理想抱負的青年朋友，勇敢遠離家鄉，挑戰自我人生，到嘉義縣朴子市的稻江大學就讀吧！「稻江科技暨管理學院」是國內採用「單獨招生」方式的知名私立大學。稻江校園優美，學風溫馨和諧，學校重視品德教育，老師充滿教學熱誠；由於是國內第一所「教學實用型」綜合大學，具有理論與實務並重的教學特色，使得學生學有專精，常常在國際競賽獲得大獎。



例如，稻江動畫遊戲設計系三名學生為主所組成的「台灣閃電狼」電競隊伍，今（2017）年2月奪得2017年「第十一屆英特爾極限大師賽」（英雄聯盟）的全球總冠軍，榮獲蔡英文總統的召見嘉勉；餐飲管理系學生成功蟬聯台灣餐飲界最高榮譽「龜甲萬盃國際料理比賽」的四連霸冠軍；另外，餐飲管理系顏立勳同學贏得「2017日本國際料理大賽」冠軍；時尚美容系林彥廷同學拿下「韓國美容奧林匹克世界大賽」雙料冠軍；休閒遊憩管理系田仲崴同學獲得2017年全國大專棒球聯賽的打擊獎第一名。



國內許多知名人士特別選擇有自由學風的稻江學院就讀，也是學校的一項特色。譬如，台灣知名音樂製作人、第一位打入大陸北京中央電視台「星光大道」的冠軍歌手杜銘哲；台灣著名的陶笛演奏家、也是中華民國陶笛協會理事長的蔡耿昌；國內電影明星主演「我的少女時代」的王大陸，以上三人皆就讀「表演藝術學士學位學程」（即「表演藝術系」）。另外，中華職棒中信兄弟隊棒球明星鄭達鴻就讀「幼兒教育系」碩士班，以及中信兄弟隊強打好手蔣智賢就讀「休閒遊憩管理系」，都是著名例子。



稻江學院是全台灣唯一擁有兩座標準比賽棒球場的國內大學；首創學生「兩人一房」住宿政策優於全國各大學；台灣四位國寶名廚中，也有三位大師在稻江學院任教，勇冠全國。稻江學院距離嘉義高鐵車站只有5分鐘車程，從台北搭乘高鐵到學校也只需1小時30分，十分便利。目前稻江學院的「行動科技系」、「社會工作系」、「經營管理學士學程」、「法律學士學位學程」、「觀光規劃學士學程」等11個學系皆是採用「單獨招生」（免筆試入學）方式。其中，暑假轉學生入學申請，7月11日起，亦開始報名。報名專線：（05）3622889 轉225、226；24小時專線0988058008，有關報名詳請，請上稻江官網http://www.toko.edu.tw查詢。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217014.aspx