創意發明全壘打 無人機紅外線瓷磚剝落辨識技術東京發明展鍍金



(中央社訊息服務20170712 09:21:22)日本東京2017創新天才發明展成績揭曉，中華大學創新創意中心主任巫銘紘表示，中華大學派出4件參賽作品，獲得2面金牌、2面銀牌及1座大會特別獎。其中，由張奇偉、林鎮華老師共同創作，利用無人機搭載紅外線，預測建築外部磁磚剝落情況，所發明之「非破壞性無人載具紅外線於瓷磚剝落辨識技術」，摘下金牌與大會特別獎。



中華大學建築與設計學院院長張奇偉表示，國內目前有88萬棟超過30年以上的老舊建築物，磁磚剝落問題將日以俱增，而目前業界實務皆是以敲擊磁磚表面來檢測磁磚黏著程度，因此，如再配合紅外線技術，將能有效降低或預防外牆剝落，間接維護人民生活安全居住環境。



為了能夠改善燈源照明於不同位置所呈現炫眼或照度不均勻等問題，駱樂老師與彭健鈞同學發明「具自我學習能力的完美照明燈源系統」，利用影像處理技術，可精細分析辨識環境光源、動態照明情境、被照物件精確位置與亮度等，以提供不同視角的完美均勻照明。



另外，李翠芬同學將玉山稜線結合玻璃杯設計，能賞能用的「顛倒世界」；邱鈺惠同學、鄭博仁同學、陳如薇老師應用備長炭導電、調整濕度和淨化空氣的特性與效果所發明之「炭燈」，也在此行發明展中獲得銀牌。



「陽光青年全人教育、創新創意普及教育、跨領域學習為中華大學的辦學特色。」中華大學校長劉維琪表示，凡通過學校獨創之「陽光、創新、π中華」學習組合之大學部畢業生，學校將保障其畢業月薪至少3萬1000元，未達3萬1000元者，則由學校專款支應補齊。



中華大學為一所畢業生「就業率高、薪資高、企業滿意度高」之大學，校方為鼓勵學生學習，並能擁有保障就業薪資的資格，另設為期4年的「勵學獎學金」以資鼓勵。凡以第一志願進入該校就讀的學生，不僅可領取4年最高8萬8000元的勵學獎助學金，同時享有學生宿舍最高4年免費的優惠。



訊息來源：中華大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217013.aspx