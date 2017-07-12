(中央社訊息服務20170712 09:19:53)人手一杯咖啡，喝的正是品味。提到咖啡，你或許會馬上聯想到星巴克或是統一超商（7-11）的City Café；提到靈芝，你也許會到養生調理或是保健食品，但「咖啡」和「靈芝」的組合，你想過嗎？中華大學為了靈芝咖啡下足功夫，由師生合資成立「華大生技公司」校園新創企業，生物資訊學系主任劉志俊結合跨學院師資，帶領學生團隊從栽培靈芝到提煉靈芝精華，搭配上精選咖啡豆，不只可以喝到咖啡香，還可以喝到靈芝苦甘。



靈芝的神奇效果隨著中華大學靈芝咖啡在今（2017）年台灣生技大展（Bio Taiwan）中大放異彩，而再度引爆討論話題，成功更贏得許多投資人的關注。中華大學生物資訊學系主任劉志俊表示，靈芝的栽培不只導入物聯網技術應用外，學校師生以環保玻璃材質發明「一種可再回收裝填的菇類培養容器」，每年可減少兩億個太空包使用並達到友善農業目的，創意點子不只獲得2017年莫斯科阿基米德國際發明展金牌獎肯定，也向綠色農業目標向前邁進一大步。



「不只要讓學生就業，也要讓創業成為學生多元進路的選項之一！」中華大學校長劉維琪表示。「創新、創意、創業」三創教育不僅為中華大學的辦學特色之一，校方積極鏈結產官學研資源和資金，不僅連續3年獲教育部補助成立創新創業中心，同時成立多間校園企業，今年更與實踐家教育集團共同成立「實踐家國際創業學院」，鼓勵中華大學創業團隊放眼新南向國家市場，形塑校園三創氛圍。



「買東西要看CP值，選大學就讀也要看CP值！」校長劉維琪進一步指出，中華大學的畢業生不僅具有「就業率高、薪資高、企業滿意度高」好表現，學校更保障符合資格之大學部應屆畢業生，畢業月薪至少3萬1000元，未達3萬1000元者，則由學校專款支應補齊。



校方為鼓勵學生學習，並能擁有保障就業薪資資格，中華大學另設有為期四年之「勵學獎學金」以資鼓勵。凡以第一志願進入該校就讀之學生，不僅可領取四年最高8萬8000元之勵學獎助學金，同時享有學生宿舍最高四年免費之優惠。



訊息來源：中華大學



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