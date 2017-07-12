106年救國團苗栗縣團委會暑期休閒活動娜魯灣野外活動隊正式登場



(中央社訊息服務20170712 09:16:43)救國團娜魯灣野外活動隊，第一梯次於10日正式揭開序幕，參與學員來自全台各地，參與年齡層國、高中生，活動內容共分五大篇：【戶外山野篇】-挑戰極限、山城掠影、高空極速流龍、太空漫步、漆彈對戰野外開、震撼射擊、巔峰戰士叢林作戰、仙山嶺野外縱走。【探索參訪篇】-魯冰花鄉野寄情、客家美食、小隊綠道遊 、山野遊蹤、風聲、鳥鳴、花草香、巨樹達天森林浴、夜空觀星我們的約定、山房夜語--遙想將來思今朝、夜翻少年足、來日好立志。【鄉土巡禮篇】-探索多元文化之美、原住民、客家文化采風--訪客家大院內容精緻而豐富從玩樂中學習、讓假期精采充實。【康輔篇】-娜魯灣之夜、天堂鳥之夜、音樂咕嚕、熱歌飆舞、獅潭傳奇、動力康輔。【參訪篇】--參訪三義小城攬勝、龍騰斷橋、彩繪階梯…等深度活動精彩可期。



人生中有多少次冒險？生命中有多少次深刻？在暑假中讓自己的生命創造自己的驚奇嗎？救國團苗栗縣團委會－「娜魯灣野外活動隊」提供正值青春的你一個驚歎的選擇。來自各縣市的青年朋友揪伴體驗團體生活的樂趣，探訪苗栗人文、自然生態之美，期望您暫時遠離城囂，放鬆身心靈來場自然饗宴，歡迎您報名參加留下美好的回憶。



娜魯灣野外活動隊報名資訊：8月報名梯次：8/16~8/18歡迎有興趣的青年朋友結伴參加，救國團真心為您服務！Facebook：@cycmiaoli Beclass線上報名：搜尋『苗栗救國團』◎報名專線：037-322134。



訊息來源：社團法人中國青年救國團



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