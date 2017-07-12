106年救國團苗栗縣團委會暑期休閒活動娜魯灣野外活動隊正式登場中央社 (2017-07-12 09:18)
106年救國團苗栗縣團委會暑期休閒活動娜魯灣野外活動隊正式登場
(中央社訊息服務20170712 09:16:43)救國團娜魯灣野外活動隊，第一梯次於10日正式揭開序幕，參與學員來自全台各地，參與年齡層國、高中生，活動內容共分五大篇：【戶外山野篇】-挑戰極限、山城掠影、高空極速流龍、太空漫步、漆彈對戰野外開、震撼射擊、巔峰戰士叢林作戰、仙山嶺野外縱走。【探索參訪篇】-魯冰花鄉野寄情、客家美食、小隊綠道遊 、山野遊蹤、風聲、鳥鳴、花草香、巨樹達天森林浴、夜空觀星我們的約定、山房夜語--遙想將來思今朝、夜翻少年足、來日好立志。【鄉土巡禮篇】-探索多元文化之美、原住民、客家文化采風--訪客家大院內容精緻而豐富從玩樂中學習、讓假期精采充實。【康輔篇】-娜魯灣之夜、天堂鳥之夜、音樂咕嚕、熱歌飆舞、獅潭傳奇、動力康輔。【參訪篇】--參訪三義小城攬勝、龍騰斷橋、彩繪階梯…等深度活動精彩可期。
人生中有多少次冒險？生命中有多少次深刻？在暑假中讓自己的生命創造自己的驚奇嗎？救國團苗栗縣團委會－「娜魯灣野外活動隊」提供正值青春的你一個驚歎的選擇。來自各縣市的青年朋友揪伴體驗團體生活的樂趣，探訪苗栗人文、自然生態之美，期望您暫時遠離城囂，放鬆身心靈來場自然饗宴，歡迎您報名參加留下美好的回憶。
娜魯灣野外活動隊報名資訊：8月報名梯次：8/16~8/18歡迎有興趣的青年朋友結伴參加，救國團真心為您服務！Facebook：@cycmiaoli Beclass線上報名：搜尋『苗栗救國團』◎報名專線：037-322134。
訊息來源：社團法人中國青年救國團
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217009.aspx
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