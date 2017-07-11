高雄市美濃區知名的景點黃蝶翠谷，今（11日）中午發生少年溺水意外，一名16歲的吳姓國中應屆畢業生不知何故沉入潭水中，被救起來時已經沒有呼吸、心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治。



（溫蘭魁報導）



發生溺水的地點是在美濃黃蝶翠谷往〔德旺山莊〕附近雙溪橋下的水域，高雄市美濃消防分隊中午12點半左右接獲報案後，立即派員前往救援，小隊長陳志成表示，搜救人員潛入潭水中搜尋，12點55分找到溺水少年，不過，少年被尋獲時已經沒有呼吸心跳，緊急送往旗山醫院「他沉在深潭、深潭裡面，我們有下去打撈，打撈了一下子。」



醫護人員搶救了40分鐘，少年仍宣告不治。



陳志成小隊長表示，現場潭水深度約3公尺，一旁設有禁止戲水的警告標誌，警方調查，不幸溺水身亡的吳姓少年是國中應屆畢業生，中午他跟三位同學到黃蝶翠谷戲水，不料發生意外，家長接獲通知趕到醫院，悲慟欲絕。



今年暑假開始才一個多星期，高雄市就發生兩起學生戲水意外，第一件是7月1號發生在林園區的鳳鼻頭海邊，當時一人獲救，一人不幸溺斃。



天氣炎熱，很多人喜歡到海邊或溪邊戲水，提醒要特別注意安全，尤其要避免危險水域。（照片：溫蘭魁翻攝）



