記者陳寶印／桃園報導

一年一度北部地區慶祝關聖帝君誕辰的普濟堂關帝繞境迎神會即將屆臨，今年由於同時有兩個大溪區社團民俗技藝協會所屬的一心社、同人社，分別慶祝創社二十周年一百周年慶典，特別將往年只進行兩天的繞境延長為三天，也就是從農曆六月二十二日(國曆七月十五日)進行至六日二十四(國曆七月十七日)止，由於參與的社團相當多，因此，今年的普濟堂關帝出巡誕辰迎神會將比往年更加的熱鬧，而為了讓這項持續一百年來的傳統延續，以及在繞境時獲得民眾更多掌聲，各社團連日來都展開事先前的夜間練習和安館措施，要在繞境時大展身手。

據悉，每年的農曆六月二十四日(今年為國曆七月十七日)是大溪最熱鬧的日子，一向有大溪人過年的感覺，大溪區社團民俗技藝協會所屬的社團，都將出動大仙尪、神童、北管、什音、西樂、及神轎等恭抬關帝神像出巡，以慶祝普濟堂關聖帝君的誕辰，不過，由於大溪的社團眾多，達三十多個，以六月二十四天的一天辦理，造成進入普濟堂安座的時間多年來都延宕，因此，協會早在多年前就將繞境天數由一天延長為兩天，也就是農曆六月二十三日即開始，同時將各社團分成兩梯次，以減緩一天擁擠的情況，也讓大溪慶祝關聖帝繞境出巡的熱鬧氣氛延為兩天。

今年適逢一心社和同人社一併慶祝創社周年慶，其中一心社為二十年，同人社一百年，因都將出動大批陣頭出巡，為免影響農曆六月二十三和二十四日原本規劃的社團出巡繞境踩街時間，因此，兩社都將慶祝儀式提前，也就是農曆六月二十二日(國曆七月十五日)，就辦理，預料從下午三時許即入街，使得今年的繞境活動與往年不同，由二天延為三天，其中一心社為了達到結合地方社團以發揮真正落地生根社團的宗旨，特別取消從外縣市和外鄉鎮市的社團前來參與，全部邀集大溪社團民俗技藝協會所登記的社團來共襄盛舉，並與在地登記有案或者較知名度廟宇結合共同來進行繞境措施，希望在慶祝關帝延辰和結合民俗活動上，達到真正慶祝的意義，目前已有二十多個社團和宮廟響應。

由於慶祝關聖帝君的慶祝日期即將屆臨，各社團為了在慶典活動時能大展身手，成為民眾矚目的對象，因此，連日來在大溪各角落都可看到不少社團趁夜間下班之際，進行緊密性的練習活動，同時也進行安館儀式，希望在慶典出巡當天，為自已的社團贏得掌聲。