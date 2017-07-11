記者陳寶印／桃園報導

家住大溪區的葉姓婦人九年前在大溪衛生所舉辦的社區篩檢活動中，被醫生於糞便潛血檢查結果中為陽性，但拒絕就醫確診，但經醫師努力解說後才接受大腸鏡檢查，結果竟查出己是第三期，經全力抗癌，迄今身體不錯，讓她多了九年，她憶起當時檢查的情況，十一日趁大溪衛生所辦理表揚四項癌症(子宮頸癌、乳癌、口腔癌及大腸癌)篩檢參與檢查的頭將得主頒獎活動中，特別現身說法，表示要不是衛生所的檢查發現，她不知現在的狀況為何，同時呼籲大家要多多關心身體，趁早檢查。

大溪衛生所十一日上午在衛生所特別舉辦推動癌症(子宮頸癌、乳癌、口腔癌及大腸癌)等四項篩檢健康禮券季季抽記者會，邀請協辦的大嵙崁獅子會長江智誠、龜山萬壽子會人員及市議員李柏坊、市議員楊朝偉服務處主任章志偉、秘書楊金迪、陳治文服務處主任伍坤金及前縣議員邱顯二及志工等出席，除了頒獎表揚參加該活動中的頭獎得主江先生前來分享篩檢的經驗之外，他也呼籲民眾為了自己的健康應定期篩檢，他說，他獲得頭獎五千五百元的禮券，讓他高興得不得了，參加篩檢不但可顧健康還可以抽得禮券，真是一舉兩得。

十一日的活動中，最感人的是，一名葉姓婦人，她在九年前參加大溪衛生所舉辦的社區篩檢活動中，經檢查糞便時其潛血檢查結果竟為陽性，讓她無法接受，深恐一入院就無法安全出院，因此，拒絕就醫確診，但經衛生所護理師專業的解說後，才讓她化解緊張不安的心情，葉女士終於接受了大腸鏡檢查，她憶起當時檢查的片段還歷歷在目，她感謝醫師的一段話，告訴她再晚就要來不及了，葉女士回憶當時，十一日帶著感恩的心情說：「我發現的時候已經是第三期了，不斷的連續做完辛苦的化療與開刀切除，到現在已經第九年了，如今身體硬朗，讓她多活了好多年，這些年來，只要是衛生所辦的檢查她都參加，而大溪區衛生所林宜秀主任也指出，癌症為國人十大死因之首，而大溪區去年(一百零五)年，透過社區及職場等各項管道提供四項癌症篩檢服務，共有四十五位民眾發現罹癌，其中二十七位子宮頸癌，十二位乳癌，七位大腸直腸癌及六位口腔癌。目前也都前往醫院就醫。

據指出，該項記者會活動，主要是配合桃園市政府衛生局為推動四項癌症(子宮頸癌、乳癌、口腔癌及大腸癌)篩檢等四項工作，同時在今(一百零六)年度特別舉辦健康禮券季季抽活動中，凡符合四項癌症預防保健篩檢資格之市民，且於一百零六年一月一日至九月三十日期間接受其中任一項癌症篩檢者，即可獲得抽獎資格，最高獎額為超商禮券五千五百元元。而第一季健康禮券頭獎就獎落大溪，十一日並由江先生領取。

市府衛生局十一日也表示，子宮頸癌、乳癌、口腔癌及大腸癌等四項癌症皆是可以透過簡單的篩檢方式，提早發現早期治療，進而降低癌症發生率及死亡率，只要符合預防保健條件者(三十歲以上婦女每年一次子宮頸抹片檢查；四十五至六十九歲婦女每二年一次乳房攝影檢查；三十歲以上有嚼檳榔或吸菸習慣之民眾每二年一次口腔黏膜檢查；五十至七十四歲民眾每二年一次糞便潛血檢查)皆可免費接受檢查，請民眾為了自身健康前往各衛生所受檢。