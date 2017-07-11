記者許素蘭／苗栗報導

苗栗縣工業會新任理事長余增國昨天帶領理監事到縣府拜會，余增國表示，中央一例一休政策造成訂單下滑，外勞紛紛離職，對企業影響甚鉅，懇請縣長為其發聲向中央反映。縣長徐耀昌也認為，一例一休政策對各行業及公部門都造成衝擊，此三輸的政策實有必要調整。

余增國與工業會理監事，也是各企業的負責人，到縣府拜訪縣長徐耀昌，徐親自接見並恭賀新任理事長與理監事，他也表示，縣府除了協助縣境內的業者持續成長，亦將打造更優質的投資環境，讓更多企業到苗栗投資、設廠，創造就業機會。

余增國指出，中央制訂的一例一休政策，對業界造成極大的壓力，尤以外銷為主的業者更甚，在限制工時和休假的情況下，訂單持續下滑，企業經營亦發困難。

余增國說，一例一休政策，本、外勞一體適用，外勞因不能加班賺錢紛紛離職，他擔心恐成為地下或逃逸外勞。他強調，若此政策無法改變，希望能調整工時上限，讓工廠趕貨時能集中人力出貨，因此，懇請縣長為其發聲向中央反映企業主面臨的困境。

徐耀昌表示，該政策不但業界受影響，連公部門也受衝擊，縣府會站在輔導的立場，絕不會任意開罰，同時也會持續的向中央反映勞、資方的心聲，也建議尋求立法委員的協助，能妥適的修法，讓資方、勞方、公部門達到三贏的局面。